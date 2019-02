Zlín, Brno – Zatímco většina lidí odpočítává dny do konce roku nebo Vánoc, bývalý zastupitel Zlína a ex-náměstek primátorky Martin Janečka, jeho švagr a ex-místopředseda Fotbalové asociace ČR Dalibor Kučera a bývalý právník Radek Dvořák odpočítávají dny, které jim zbývají na svobodě.

A je jich dnes již jen 19. Městský soud v Brně totiž na základě rozsudku odvolacího soudu v kauze uplácení v těchto dnech stanovil datum jejich nástupu do výkonu trestu. Všichni tři si mají odsedět 2 roky ve věznici s dozorem.

„Všichni tři pánové musejí nastoupit do věznice nejpozději 7. ledna 2013," informovala včera Zlínský deník mluvčí městského soudu v Brně Gabriela Stočková.

Janečka, Dvořák a Kučera už znají také adresu svého pobytu za mřížemi.

„Městský soud obvykle nařizuje pro nástup do výkonu trestu věznici v Brně-Bohunicích," potvrdila Stočková s tím, že zde odsouzení stráví prvních sedm dní, kdy podstoupí nezbytná vstupní lékařská vyšetření.

Po sedmi dnech, které sice stráví trojice ve stejné věznici, ale odděleně, je čeká stěhování.

„Máme celkem devět věznic, které jsou profilovány jako věznice s dozorem. V některých dalších věznicích jsou zřízena oddělení s dozorem," upřesnila pro Zlínský deník vrchní komisařka Generálního ředitelství vězeňské služby Miroslava Nývltová.

Ani Janečka, Dvořák ani Kučera se ale nástupu do vězení nejpozději 7. ledna nevyhnou.

„Pokud osoba, která dostala Nařízení výkonu trestu, nenastoupí v řádném termínu do věznice, vězeňská služba tuto skutečnost nahlásí příslušnému soudu. Pak už je věc soudu, zda na tuto osobu vydá zatykač, nebo mu oddálí nástup z důvodu nemocenské," rozvedla Nývltová.

Podle městského soudu, který v takovém případě musí rozhodnout, ale existuje přesně daný postup.

„Odsouzený do výkonu trestu musí ve stanovený termín nastoupit a vzít si sebou lékařskou zprávu. Pokud po jeho nástupu lékařská komise příslušné věznice zjistí, že zdravotní stav mu neumožňuje podrobit se výkonu trestu, navrhne soudu, aby podle povahy buďto výkon trestu odložil nebo přerušil," nastínila mluvčí městského soudu v Brně Gabriela Stočková.

Proti rozsudku odvolacího soudu z 13. listopadu letošního roku, jenž uznal vinnými všechny tři aktéry kauzy z podplácení, existuje již jen jediný opravný prostředek – dovolání k Nejvyššímu soudu. To je možné podat do dvou měsíců ode dne, kdy odsouzení obdrží rozsudek ovšem neoddálí nástup do vězení.

„Do dnešního dne (17. prosince) žádný z odsouzených dovolání k našemu soudu nepodal," uvedla mluvčí Stočková, prostřednictvím jejíhož soudu se dovolání k soudu Nejvyššímu podává. Zda dovolání podá například nejvýraznější postava kauzy Martin Janečka se včera nepodařilo zjistit, protože nezvedal telefon.

Ani dovolání nástup do vězení ale neoddálí. Nejvyšší soud jej nepřijme dříve než po uplynutí dvouměsíční lhůty ode dne doručení rozsudku, což bylo teprve před pár dny.

„Městsklý soud by to teoreticky mohl přijmout, ale nám to nesmí postoupit dřív, než uplyne lhůta 2 měsíce, v této lhůtě to může doplňovat a měnit," upřesnil mluvčí Nejvyššího soudu Petr Knötig.

Poté co soud případné dovolání obdrží nemá Nejvyšší soud stanoveny lhůty na jeho projednání, obvykle se ale pohybuje v rozmezí 1 – 4 měsíců. V tu dobu už ale Janečka, Dvořák a Kučera budou dávno ve výkonu trestu.

Všichni tři jsou podle listopadového pravomocného rozsudku odvolacího soudu vinni tím, že se pokusili podplatit insolvenčního správce, jenž za věřitele vymáhal po společnosti Martina Janečky Square Transaction 30 milionů korun.

Správce měl za úplatek ve výši třičtvrtě milionu korun tuto dlužnou částku snížit na šest milionů korun. Insolvenční správce firmy Arching group Petr Dokládal se však obrátil na policii. Právník Radek Dvořák, který úplatek podle rozsudku předal a byl při tom zadržen policií, jednal na přímý pokyn Janečky a Kučery.

Ti to však před soudem opakovaně odmítli, Dvořák to nekomentoval. Všichni mají strávit za mřížemi 2 roky a zaplatit peněžité pokuty. Pokud nezaplatí, vězení se jim prodlouží.