"Dám si hořkou," poručila si jubilantka a po přípitku dodala: "My jsme sem chodívali s naší partou před covidem každý čtvrtek. Mám ráda společnost, znám okolo sto padesáti vtipů, musím pořád mluvit. Až umřu, mám slíbeno, že zde bude černá vlajka a rudý karafiát."

Půl života strávila ve Zlíně

"Narodila jsem se v Čechách pod Kosířem, ale od čtrnácti let jsem pracovala u Bati ve Zlíně. Tam jsem se i vdala a padesát let tam žila. Pak jsem se vrátila do své rodné vesničky a mého domečku. Mám zde chaloupku se zahradou po mamince," stručně shrnula svůj život Jiřina Urbanová s tím, že ji v rodné obci všichni znají pod dívčím jménem Přikrylová.

Těžký život v nedostatku

"Pocházím z velice chudobné rodiny. Maminka ovdověla ve dvaatřiceti letech a zůstala sama se dvěma dětmi. Denně jsme měli ráno i večer kyselé zelí našlapané v bečce. V létě pak kozí mléko a brambory, z toho jsme žili a stejně jsem se stravovala později i ve Zlíně. Skromně jím pořád, každé ráno a večer i v současnosti pořád cvičím," přibližuje činorodá žena.

Nejím bifteky a podobné pytloviny

"Jím obyčejná prostá jídla, hlavně máčky. Žádné bifteky a podobné pytloviny. Žádnou dietu nedržím, jím úplně všechno a každého to štve," směje se paní Jiřina a pokračuje: "Nejradši mám ale bůček se zelím. Zkrátka lidi mají jíst na co mají chuť, co jim nechutná ať nejedí a hotovo."

Dění v obci ji zajímá

"Já jsem nikdy nevynechala žádnou veřejnou schůzi. Vždycky jsem diskutovala, měla připomínky a dotazy. Já Čechy pod Kosířem miluji, stejně jako moje vnučka Vendulka, která je profesorkou hudby v Paříži. Vždycky když za mnou přijede, hodí tašku do kouta a maže na Kosíř," s hrdostí v hlase zmínila svou životní radost oslavenkyně, která má dvě děti. "Dcera žije a podniká v Praze, syn je profesorem cizích jazyků a bydlí v Holešově."

Covidovou pandemii nesnášela

"Ta doba byla hrozná. Jen jsem seděla doma u okna, nikam jsem nemohla. Očkovat se nenechám za nic na světě. Prášky neberu prakticky žádné. Přežila jsem, protože hodně čtu a luštím osmisměrky," komentuje Jiřina Urbanová Přikrylová a uzavírá: "Snad se ještě dočkám plesu. Vždycky jsem tančila se starostou sólo, ale teď už dva roky plesy nejsou."

POHLEDEM STAROSTY MILANA KIEBELA

"Nepamatuji si, že by se kdy v Čechách pod Kosířem někdy někdo dožil sta let. Pátrali jsme i v kronikách, nikde jsme nenašli, že by se v obci něco podobného slavilo či připomínalo. Proto jsme se rozhodli uspořádat oslavu na počest naší nejstarší žijící rodačky. Paní Urbanová se narodila v Čechách pod Kosířem jako Jiřina Přikrylová 28. února 1922."