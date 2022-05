„Už je jasné, že dům byl zapálen úmyslně, o to je to horší. Byla bych raději, kdyby šlo o chybu v elektroinstalaci. Oplakali jsme to. Trávili jsme tam víkendy i Vánoce, měli jsme tam osobní věci, které jsou nenahraditelné. Je to kruté," svěřila se Alex Mynářová Super.cz. Z domu podle jejích slov nezbylo nic, jen základová deska.

"Na podzim se to začne stavět celé znova. Bude to trochu jiné, během sedmnácti let, co ten srub fungoval, se na něm našly nějaké mouchy. Třeba tam byla moc malá kuchyně, takže se to vylepší, když už k této události došlo," tvrdí Alex.

Vyšetřovatelé stále pracují s variantou, že restauraci někdo zapálil úmyslně, doposud však nebyl nikdo obviněn „Ve věci stále probíhá prověřování. Je to beze změny ve výši způsobené škody i v právní kvalifikaci. Je vedeno trestní řízení pro spáchání zločinu obecné ohrožení,“ řekl Deníku mluvčí Krajského státního zastupitelství v Brně Hynek Olma.

V Osvětimanech hořela hospoda kancléře Mynáře. Takto ji poničil oheň

Pachateli hrozí v případě dopadení, prokázání viny a odsouzení osm až 15 let vězení. Odhadovaná škoda způsobená požárem je podle Olmy 25 milionů korun. Restaurace Na Srubu vyhořela v noci na 29. března. Po požáru pracovala policie se třemi možnými verzemi jeho možného vzniku, a to nedbalostí, technickou závadou a úmyslným založením.

Několik dní po požáru Mynář v prohlášení a videu na hradním webu podle ČTK sdělil, že to nebyla náhoda ani nehoda, ale že oheň v dřevěné budově někdo založil úmyslně. Vedoucí prezidentské kanceláře tvrdil, že v budově měl původně být se svou rodinou i v den, kdy tam hořelo. Událost spojil se "štvavou nenávistnou kampaní médií" a některé novináře obvinil z toho, že ohrozili životy jeho dětí a rodiny.

Redakce, které ČTK oslovila, Mynářova obvinění odmítla. Požár budovy likvidovalo osm profesionálních a dobrovolných jednotek hasičů ze Zlínského a Jihomoravského kraje. Nikdo při něm neutrpěl zranění.

V době příjezdu hasičů hořela celá střecha objektu. Zasahovali v dýchacích přístrojích s několika proudy vody. Požár dostali pod kontrolu zhruba po hodině.