Koncert Víno a Jazz zahájí 23. ročník festivalu CZ&SK Hello Jazz Weekend

Originální Pražský Synkopický Orchestr a Vinaři z Mařatic. To jsou hlavní účinkující zahajovacího koncertu Hello Jazz Weekend. Už 23 let se v polovině července na Slovácku hraje jazz.

Hello Jazz Weekend. | Foto: Deník/Pavel Bohun