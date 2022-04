Policie útočníka zadržela, nechtěla ale zatím k tragédii sdělovat další podrobnosti.

"Oznámení jsme přijali kolem 14. hodiny. Kriminalisté v Kostelci na Hané prověřují násilné úmrtí tří osob. Osoba podezřelá ze spáchání tohoto činu byla na místě zadržena. Šetření této události je na samém počátku,“ sdělila večer po osmé hodině policejní mluvčí Marie Šafářová.

Podle informací místních tam měl syn zabít svého otce a dva sourozence. Údajně měl vraždit mačetou, mluví se o jeho psychické nemoci.

"Byl agresivní, tátu napadal"

„Vracel jsem se domů po druhé hodině, pak začaly houkat sanitky. Ale nevěnovali jsme tomu doma pozornost. Dozvěděl jsme se to až posléze. Je to velká rodiná tragédie, to lze těžko pochopit. Zůstává mi rozum stát. Se zavražděným mužem jsme byli vrstevníci, je to hrozně smutné,” řekl Deníku jeden z místních obyvatel, který bydlí nedaleko místa činu.

Pachatel byl nejprve na útěku.

„Ulice byla uzavřená zepředu i zezadu, přijela zásahovka. Nejspíš se někde zabednil, ale dostali ho a paralyzovali,” pokračoval zdroj Deníku.

V rodině byly dle místních problémy. „Ten kluk byl agresivní, tátu napadal, rostlo to tam, až to přerostlo. Bydlím tady padesát let, ale toto se tady nikdy nestalo. Je mi líto pozůstalých,” dodal.

Televize Nova uvedla, že zabitým je útočníkův 57letý otec, jeho bratr a sestra ve věku kolem dvaceti let. Další sestra je údajně naživu.

