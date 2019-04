Letecká legenda L – 410 brázdí oblohu už půl století

FOTOGALERIE/ Půl století, přesně tolik let uplynulo 16. dubna 2019 od chvíle, kdy se uskutečnil první zkušební let legendárního dopravního letadla L – 410, vyrobeného v podniku LET Kunovice.

V ten den se nad Slováckem premiérově vznesl jeho první prototyp se zalétávacími piloty Vladimírem Vlkem a Františkem Svinkou. Doposud kunovická letecká továrna vyrobila těchto letounů více než 1300. Televize TVS slaví 20 let existence. Budoucnost vidí na internetu Přečíst článek ›

Autor: Pavel Bohun