Svatý Hostýn je místo, kam míří ročně tisíce poutníků a návštěvníků. Na kopec, jehož vrcholek se nachází 735 metrů nad mořem, vedou tři cesty. Pěšky, autobusem či autem. Pokud se rozhodnete využít poslední variantu, musíte pamatovat na to, že si je třeba dole zakoupit povolenku. Bez ní je cesta na Hostýn zakázaná.

Autem na Hostýn? Jedině s povolenkami z tohoto automatu provozovaného olomouckým arcibiskupstvím. | Foto: Deník / Jakub Omelka

Ale ani tady nemusí být člověk vždy úspěšný. „Denní příděl povolenek je 100 kusů. Budu-li konkrétnější, rozdělili jsme toto číslo na dopoledních 50 a odpoledních 50,“ nechal se slyšet mluvčí Arcibiskupství olomouckého Jiří Gračka.

Právě Arcibiskupství je institucí, která povolenky vydává. Zatímco dříve je lidé mohly vyzvednout u městské policie, nyní se celá tato agenda přenesla na automat, který se nachází na parkovišti naproti hřbitova.

Je to v místech, kde si své auto odstaví ti, kteří pokračují na Hostýn pěšky či autobusem. A proč je nastaven limit povolenek právě na 50 na půl dne?

„Je to počet automobilů, které se nahoře vlezou na tamní parkoviště. A protože počítáme, že ti, kteří nahoru vyjedou ráno, se stihnou do odpoledních hodin vrátit, můžeme dát oněch padesát povolenek do oběhu znovu,“ vysvětlil Gračka.

Nic však není zadarmo. A to platí i v tomto případě. „Jedna povolenka stojí padesát korun,“ sdělil Gračka. Tato symbolická částka, jak ji mluvčí nazývá, pak putuje na zvelebení svatého stánku – baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Hostýně.

„Druhotný důvod je, aby lidé do přístroje nemačkali pořád dokola a nevybrali si všechny povolenky,“ dodal Gračka. V době, kdy je Svatý Hostýn nejvytíženější bývá kapacita 100 kusů využita.

„Použití automatu má být i pro lidi příjemnější, než když se chodilo na policii. Za prvé dostupnost – lidé nemusí hledat místo k zaparkování, aby se dostali do hůř přístupných prostor městské policie. Za druhé pak nemusí nikde nikoho otravovat. Tady si to vyťukají do automatu a hned vědí,“ upozornil na výhody mluvčí Gračka.