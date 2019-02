Střední a východní Morava /SERIÁL DENÍKU/ - Šopský patří mezi nejoblíbenější evropské saláty. Jeho název nepochází ze slova šopa neboli bouda, ale jmenuje se podle oblasti v Bulharsku. Patří mezi typická bulharská jídla, podává se k většině jídel, Bulhaři ho jedí v podstatě místo polévky.

Bulharská kuchyně: šopský salát. | Foto: DENÍK/archiv

Připravuje se v různých obměnách i v Čechách. Často však bohužel úplně špatně. Základem pravého bulharského šopského salátu je kvalitní balkánský sýr. Pravý balkánský sýr není tak slaný jako sýr balkánského typu, který se dá běžně sehnat i u nás. Na přípravu šopského salátu se více hodí sýr podobný řeckému feta. Není tak výrazný, je jemnější a má velmi zajímavou chuť.

A jak na to? Příprava šopského salátu je velmi rychlá a jednoduchá. Základní ingredience se zpravidla nemění, paprika se někdy přidává opečená, ale není to pravidlem. Základem jsou kvalitní suroviny. Oloupejte okurku a nakrájejte ji na kousky. Nakrájejte rajčata a papriku, cibule se krájí najemno. Balkánský sýr můžete nakrájet na kostky nebo nastrouhat. Zeleninu lehce promíchejte a dejte do misky. Přidejte olej, bulharské koření a špetku soli dle chuti. Bulhaři si salát často chutí dle svých vlastních chutí. Pokapejte vinným octem, zasypte sýrem a ozdobte petrželovou natí. Podávejte s čerstvým pečivem nebo samotný. Dobrou chuť aneb da vi e vkusno!

Ingredience: Pravý balkánský sýr nebo sýr feta, sůl, olivový nebo slunečnicový olej, vinný ocet, bulharské koření čubrica, salátová okurka, rajče, paprika, cibule, petrželová nať.(kap)