Nespočet dalších se k nim přidal vyvěšením dokumentu, ve kterém školy vyjadřovaly stávkujícím svou podporu. V některých školách, například na holešovském gymnáziu, stávkovala pouze část kantorů.

Našly se však i školy, které stávku zcela ignorovaly, případně postup školských odborů odsuzovaly.

Ředitel ZŠ Bratrství v Bystřici pod Hostýnem Michal Zicháček je jedním z ředitelů, který se proti stávce vyhradil. Tento styl řešení problémů nepovažuje Zicháček za správný.

„Nemyslím si, že stávka něco řeší. Děti nemají být rukojmím učitelů. Nechtěli jsme také přidávat problémy rodičům. Snažíme si vybudovat u rodiči důvěru a tohle bychom jim nemohli udělat,“ uvedl ředitel školy Michal Zicháček.

Vrásky na čele nechtěli rodičům přidávat také učitelé kroměřížské ZŠ Slovan. Se stávkou však souhlasí.

„Kvůli opravám ve škole se nám minulý týden protáhly podzimní prázdniny na celý týden a my jsme nechtěli rodiče opět vystavit tomu, že by museli opět hledat hlídání,“ vysvětluje řízením pověřený David Klimek.

Rychlé načasování stávky ze strany odborů kritizují také někteří kantoři a iniciátoři stávky na jednotlivých školách.

„Moc se mi nelíbí, že odbory daly stávku tak rychle dohromady. Podle mého to tak nemělo být,“ řekl Evžen Petřík, učitel Gymnázia Kroměříž, které zůstalo ve středu také zavřeno. Právě on byl jednou z hlavních postav při organizaci stávky na gymnáziu.

PREMIÉR LŽE

„Stávkovali jsme vyloženě z principu. Premiér Andrej Babiš lže. Tvrdí, že nám přidává a víc než ostatním profesím, ale to vůbec není pravda. Nedodržel procentuální nárůst platu,“ uvedl Evžen Petřík, který byl jedním ze zhruba dvou třetin pedagogů, kteří se ke stávce na gymnáziu připojili. Do řad stávkujících se hlásí i ředitel Gymnázia Kroměříž Josef Havela.

„Stávka byla odrazem toho, jak se v republice zachází s učitelskou veřejností,“ myslí si ředitel.

Učitele v jejich počínání podporují také tamní studenti posledních ročníků, které letos čekají maturitní zkoušky. Jako důvody stávky, které jsou jim známy, studenti uvádí pouze snahu o zvýšení platů učitelů. O tom, že mezi hlavní argumenty stávky patří také problematika inkluze či snaha získat větší balík peněz putujících do školství ze státního rozpočtu, nevědí. Vítali samozřejmě také volný den.

„Učitelé chtějí přidat deset procent platu, ale stát jim chce dát pouze osm procent. Proto stávkovali. Vím, že jsou podhodnocení a více peněz si zaslouží. Ale bližší informace k tomu nemám,“ řekl Rostislav Huňa, kterého letos čeká maturita.

Zda měla včerejší stávka nějaký smysl zatím učitelé nejsou schopni zhodnotit.

„Vždycky, když jde člověk do nějaké stávky, tak doufá, že bude mít nějaký smysl,“ míní Evžen Petřík z Gymnázia. „Jsou věci, které jsou tak zásadní, že proto, aby se pohnuly někdy v budoucnu, je potřeba udělat malý krok, byť třeba není úplně populární, nyní zkraje,“ říká učitelka ZŠ Komenského Markéta Caklová.

Markéta Caklová, učitelka ZŠ vysvětluje důvody stávky:

Inkluze

„Již dlouho upozorňujeme na problém ohledně takzvané inkluze. Jedná se o začleňování zdravotně postižených do kolektivu dětí na základní škole. Máme výborné speciální školství, kde se těmto dětem dostane toho, co potřebují. My v těch přeplněných třídách máme i čtvrtinu dětí postižených, nejsme schopni kvalitní výuky. A to si ministerstvo neuvědomuje. Někdo by třeba řekl, že jsme profesionálové a měli bychom to zvládnout. Technicky to ovšem není možné ani v případě, že je ve třídě přítomna pedagogická asistentka. Je to kontraproduktivní.“

Málo peněz v resortu školství

„Žádáme, aby pět procent z hrubého národního produktu putovalo do resortu školství. Neustále bojujeme s finančním podhodnocením. Máme i 15 let staré učebnice, otrhané, některé údaje už neplatí. Nemáme na pomůcky, na materiál. Dávali jsme si nyní dohromady požadavky na nákup pomůcek, které by mohl pan ředitel, když mu zbudou peníze, pořídit. A zpětná odezva? Jsou to velké požadavky. Musíte si zvolit priority, redukujte své žádosti. My jsme v podstatě rádi, že nám ministerstvo stále přidává na platech. Byť to není tolik, kolik bychom si přáli.“