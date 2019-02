ROZHOVOR/ Za sjezdovým lyžováním, ale i na běžky lidé na Kroměřížsku nejčastěji vyrážejí do Hostýnských vrchů. Zde se totiž nalézá nejfrekventovanější skiareál regionu, Troják. Nejen o aktuální sezóně Deníku povyprávěl provozovatel Jakub Juračka, který se o něj stará už od roku 2002.

Jeho vztah k tomuto místu však sahá hluboko do dětství, kdy sem jezdívali na chalupu a on zde v lyžařském oddílu vyrostl.



Jaká je situace se sněhem ve Vašem areálu?

Sníh je tady od konce prosince a drží se. Zasněžovat technickým sněhem jsme začali kolem 15. listopadu. Nicméně už před silvestrem jej dost napadlo a od té doby se zde drží. Opravdové kvantum však napadlo teď v poslední době. Pro nás po dlouhé době krásná zima.



A co návštěvnost, chystáte se na nápor o jarních prázdninách?

Návštěvnost je obrovská. Jarní prázdniny však zde nebývají extra silné. Lidé z Kroměřížska většinou odjíždějí pryč. Pro nás tedy to nějaký nápor nebývá. Jezdívají sem spíše lidé z okolních okresů, ale i z Brna či Prahy. Zvykli si sem hlavně vozit děti do naší lyžařské školy, což je pro nás s perfektně vybavenou půjčovnou a rychlou obsluhou největší tahák.

Letos opět nabízíte i Miniškoličku, o co se jedná?

Je to takové hraní si s dětmi, není to o lyžování. Spíše se jedná o možnost, aby se seznámily s instruktorem a prostředím. Poté je pro ně přechod do lyžařské školy mnohem lehčí. Hlavně jde i o to, že každá první negativní zkušenost, která může nastat při výcviku, je pak odmítnutí lyžování jako takového. Do Miniškoličky je však nutné se objednat s předstihem.



Máte tady i běžecké tratě, jak je to s nimi?

Co se týče běžeckých tras, my jsme ten projekt zrealizovali s Podhostýnským mikroregionem. Označili jsme 52 kilometrů podle norem značení, rozmístili jsme asi 30 lavic a panoramatické mapy. Udělali jsme to ze dvou důvodů, jednak se jednalo o projekt, který měl pomoci návštěvnosti regionu, ale také se zde občas hledali lidé, chtěli jsme tak vytvořit záchytné body. Lavice jsme proto pojmenovali. Když se tady lidé ztratí jsou dezorientovaní, obzvláště v tom sněhu neví vůbec kde jsou. Stává se to i mým klukům.

Avšak v bodě, kdy projekt končil, jsme ho předali mikroregionu. Nyní ho tedy zpravuje mikroregion. Tratě udržuje jejich traktor s frézou, která je v podstatě stejná jako ta za rolbou. Je zde totiž problém, že rolba na trase neprojede úzkými cesty, překážkou jsou pro ni i přejezdy po cestě, které na trase bohužel také jsou.

Svým zákazníkům při pobytu nabízíte Slevovou kartu hosta, má úspěch?

Zavedli jsme ji už před dvěma lety. Chtěli jsme tím vytvořit určitý nadregionální produkt. Jednak aby jsme více komunikačně propojili podnikatele v oblasti od Rusavy až po Rajnochovice, ale také jsme chtěli do projektu zapojit i obce. Kartu lze využít na mnoha různých místech, nejen u nás, například na koupališti či zámku v Bystřici pod Hostýnem. A už nyní mnoho dalších subjektů plánuje zapojení se do projektu, jedním z nich je třeba i koupaliště na Rusavě. Dnes je vydáno okolo 2000 karet.