Opravili pec za půldruhého milionu a za dalšího půl milionu rozjeli e-shop.

„Zakázky máme zhruba na dva, tři měsíce. Polovina z pětasedmdesáti zaměstnanců musí ale zůstat doma na 60 procentech platu. Většinu zboží budeme zatím vyrábět pro tuzemský trh na sklad. Něco málo pak půjde do Ruska, Rakouska, Francie či Jižní Koreje. Co bude dál, to se uvidí,“ řekl Deníku majitel Sklárny Květná Lubor Cerva.

Zatímco koronavirová pauza zlomila vaz valašské sklárně v Karolince, kde byli nuceni ukončit výrobu a přesunout ji do Nového Boru v Čechách, sklárna pod Velkou Javořinou mezitím investovala půl druhého milionu korun do opravy tavicí pece.

„Rekonstrukce pece nám dává minimálně na pět, na šest roků dopředu jistotu, že se na ni budeme moct spolehnout. To je ale zatím jediná jistota, kterou máme. Současný trh nám žádné záruky nedá. Odbyt pro naše zboží si musíme tvrdě vybojovat sami,“ poznamenal Lubor Cerva.

Další investicí v podobě zhruba půl milionu korun podle slov ředitele podniku Marka Mikláše zafinancovala Sklárna Květná rozvoj svého e-shopu, jenž se v době krizových opatření stal klíčovým obchodním odbytištěm.

„Také jsme začali více spolupracovat s firmou Květná 1794, která bude mít nově na starosti distribuci našeho nápojového skla po celé republice,“ upřesnil Marek Mikláš. Důležitý pro jeho podnik je podle něj také kompletní počet sklářů.

„Jejich základna po doplnění čítá třiatřicet chlapů. Pět je Slováků, tři jsou Ukrajinci a zbytek sklářů jsou Straňané,“ vypočítal Marek Mikláš.

Dlouhodobou výluku výroby zažila Sklárna Květná potřetí od svého založení v roce 1794. Poprvé to bylo při přechodu fronty na konci II. světové války na jaře 1945, podruhé při přebírání podniku odboráři na konci března 2002. Ta poslední trvá od 3. dubna do 7. července.

Sklárnu v Květné založil na konci 18. století kníže Jan z Liechtenštejna. V polovině 19. století ji koupil Emanuel Zahn. Továrník nechal vybudovat další pec a zavedl výrobu jemného křišťálového skla zdobeného broušením, hranováním a rytím a později i dalšími dekoračními technikami včetně malování a zlacení.

Sklárna vyráběla i za druhé světové války, po které byla znárodněna a převzal ji stát. V roce 1990 se stala sklárna součástí státního podniku Crystalex Nový Bor, který však v roce 2002 provoz uzavřel. Následně ho koupila společnost Moravské sklárny Květná, v níž měli hlavní podíl odboráři.

Po půlroční odstávce obnovila s polovinou zaměstnanců provoz a hledala investora. V roce 2004 ji koupila firma Synex a v lednu 2011 nynější majitel Lubor Cerva, který sklárnu v Květné v roce 2013 sloučil s Crystalite Bohemia. Předloni v říjnu se sklárna znovu osamostatnila pod hlavičkou společnosti Cerva Bohemia. V době největšího rozkvětu sklárna v Květné zaměstnávala 550 lidí. Po předloňském propuštění 53 lidí měla 107 zaměstnanců. Po propouštěcí vlně na začátku roku 2020 jich v továrně zůstalo 75.