/SLEDUJEME NA MÍSTĚ/ Okresní soud v Novém Jičíně právě rozhoduje o návrhu na uvalení vazby na padesátiletého řidiče polského kamionu, který podle všeho zavinil středeční tragickou nehodu na železničním přejezdu ve Studénce na Novojičínsku.

Téměř hodinu a půl rozhodoval v pátek dopoledne novojičínský okresní soudce Radim Švec, zda bude řidič polského kamionu, jenž zřejmě ve středu 22. července zavinil tragickou nehodu pendolina ve Studénce, vyšetřován dále na svobodě, nebo za mřížemi.

„S ohledem na závažnost celé věci a následky, které jsou, tady jiná možnost, než vyhovět návrhu státní zástupkyně, nebyla," odůvodnil svůj verdikt soudce Švec. Státní zástupkyně Žaneta Čaňová navrhovala takzvanou útěkovou vazbu. „Panuje obava, že se bude obviněný stíhání vyhýbat, skrývat, a bude tak mařeno trestní stíhání," řekla krátce po jednání a zároveň dodala: „Obviněný svého jednání lituje, je mu celé záležitosti líto."

Eskorta přivezla obviněného před budovu Okresního soudu v Novém Jičíně přesně o půl desáté. Svou tvář se snažil skrývat pod kšiltem a směrem k médiím neuvedl, ani na opakované dotazy, ani slovo. Po dalších deseti minutách stál před soudcem Švecem v soudní síni číslo 19, kde si krátce po jedenácté hodině (jednání se prodloužilo o nutné tlumočení z českého jazyka do polského a naopak) vyslechl jeho rozhodnutí. To zůstalo bez komentáře jak polského řidiče, tak jeho advokáta Jiřího Raka.

Jak však prozradil soudce, obviněný svou vinu nepopírá. Přiznal se, že na přejezd vjel, přestože blikala červená výstražná světla. Nepředpokládal, že poté, co šly závory dolů, vlak přijede tak rychle. „Dotyčného to psychicky zasáhlo. Je si vědom toho, jak ta situace vypadá," sdělil Radim Švec. Soudce závěrem podotkl, že ke studénecké železniční tragédii vůbec nemuselo dojít. „Kdyby se řidiči nevyhýbali placeným úsekům, tak se tohle nemuselo stát," dodal.

Polský řidič je obviněn z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Ve vězení by mohl strávit tři až deset let. Policisté i státní zástupce mají obavy z toho, že by se cizinec, s ohledem na hrozící vysoký trest, mohl po návratu do vlasti vyhýbat trestnímu stíhání v České republice. Proto žádali uvalení vazby.

Řidič kamionu převážející plechy vjel na přejezd ve chvíli, kdy svítila červená světla. Vzápětí se začaly spouštět závory. Motorista zastavil a pak ještě trochu popojel. Po chvíli do něj ve velké rychlosti narazilo pendolino, které urvalo kabinu s řidičem, jenž jako zázrakem vyvázl bez vážnějších zranění. Nehoda si vyžádala tři lidské životy a více než deset zraněných ve vlakové soupravě.

V ostravské fakultní nemocnici stále zůstávají v péči lékařů čtyři cestující, jejichž stav je stabilizovaný. Ještě včera další dva zůstávali pod drobnohledem lékařů v nemocnici v Novém Jičíně, ale během dne mohli lékaři jednoho pacientu propustit do domácího léčení. „V nemocnici tedy zůstává z vlakové nehody už jen jedna pacientka, jejíž stav je stabilizovaný a snad bude moci být v následujících dnech také propuštěna domů," informovala mluvčí novojičínské nemocnice Radka Miloševská.