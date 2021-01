Kromě přípravy dvou zmíněných důležitých dopravních staveb, mluvili ale také o rozsáhlé opravě silnice I/35 v Rožnovské ulici, která je plánovaná na letošní rok. Motoristé projíždějící Meziříčím se tak musí připravit na komplikace.

O dostavbě Palačovské spojky se mluví už od roku 2000. Pětikilometrový úsek má propojit Valašsko a s ním i Zlínský kraj s dálnicí D48 potažmo D1.

Spojka je navrženou novou silnicí I/35 mezi Lešnou a Palačovem na pomezí Zlínského, Moravskoslezského a Olomouckého kraje.

Začíná za mimoúrovňovým křížením se silnicí III. třídy u Lešné, kde naváže na v září 2014 zprovozněnou rychlostní silnici I/35 vedoucí od Valašského Meziříčí.

Právě dvoutisícové obci Lešná spojka výrazně uleví od tisíců vozů, které denně projíždějí středem vesnice, kolem místní základní školy a pod okny lešenského zámku.

„Bude to pro nás zásadní úleva a přínos ve smyslu odlehčení dopravy přes centrum obce. Zvláště u školy je doprava opravdu intenzivní,“ potvrdil už dříve starosta Lešné Jaromír Zavadil.

Za týden středem vesnice projede na 55 tisíc automobilů. To je téměř osm tisíc vozů každý den. Trasa Palačovské spojky, tak jak je navržená, Lešnou zcela míjí, vede dál kolem Choryňských rybníků a Poruby, aby se po necelých pěti kilometrech napojila na silnici I/48 v prostoru nové mimoúrovňové křižovatky Palačov.

Přímo na Palačovské spojce zbudují stavební dělníci jedenáct mostů, vztyčí také více než dva kilometry protihlukových stěn. Vzniknou i koridory pro migraci zvěře. Předpokládaná cena stavby je více než 2,37 miliardy bez daně z přidané hodnoty.

Spojka + obchvat = 5,5 miliardy korun

Urychlit přípravu a stavbu Palačovské spojky a také dlouho očekávaného obchvatu města chtějí také představitelé Valašského Meziříčí.

„To je také jeden s důvodů, proč jsme v pravidelném spojení s krajským ředitelem ŘSD Karlem Chudárkem,“ řekl starosta Meziříčí Robert Stržínek, kterého potěšilo, že ŘSD koncem loňského roku získalo pravomocné územní rozhodnutí ke stavbě Palačovské spojky.

Pokud půjde vše dle plánu, stavba s projektovanými náklady téměř 2,4 miliardy korun bez DPH by měla začít už na jaře příštího roku.

„Do roku 2025 bychom se tak mohli dočkat přímého napojení na dálniční síť, což je skvělá zpráva,“ kvitoval starosta Robert Stržínek.

Pokračuje také příprava očekávaného obchvatu Valašského Meziříčí, který bude stát 3,1 miliardy korun bez DPH.

„V roce 2020 jsme v rámci přípravy stavby provedli podrobný geotechnický průzkum v trase budoucího obchvatu. Na konci loňského roku jsme pak předložili Krajskému úřadu Zlínského kraje kompletní dokumentaci pro územní rozhodnutí,“ nastínil postup prací Karel Chudárek, ředitel zlínské pobočky ŘSD.

Platné územní rozhodnutí by ŘSD podle Chudárka mohlo získat v horizontu jednoho až dvou let.

„V ideálním případě chceme na konci roku 2023 požádat o stavební povolení a v roce 2025 zahájit stavbu. Do tří let poté měl být obchvat města uveden do provozu,“ odhadl Chudárek.

Oprava rondelů zkomplikuje dopravu

Už letos se však řidiči projíždějící Valašským Meziříčím musí připravit na několik dopravních omezení.

„Na jaře, jakmile to povětrnostní podmínky dovolí, přistoupíme k dílčím opravám okružních křižovatek. Tyto opravy budou hotovy v řádu dnů a budeme se snažit provádět je mimo dopravní špičky, tedy zejména o víkendech,“ vysvětlil Karel Chudárek.

Následně provoz zejména ve směru na Rožnov pod Radhoštěm výrazně ovlivní kompletní oprava silnice I/35 na ulici Rožnovská s náklady 53 milionů korun bez DPH.

Týká se zhruba jeden a půl kilometru dlouhého úseku od okružní křižovatky u kostela sv. Jakuba po křižovatku se Solární ulicí. Stavba má trvat od dubna do listopadu, dělníci budou pracovat vždy na jedné polovině silnice a provoz bude řízený kyvadlově.

Video ŘSD k Palačovské spojce:

Zdroj: Youtube