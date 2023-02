V noci na sobotu totiž dorazilo do Velkých Karlovic silné sněžení s vichřici a nastal kvůli tomu masívní výpadek elektřiny. Její dodávky se nakonec podařilo obnovit hodinu před startem dětských závodů.

„Vítězem Noční stopy Valachy, která byla současně prvním závodem 11. ročníku DATART Valachy tour, se na trase dlouhé 13 km stal v čase 34:56 Viktor Novotný rozdílem necelých dvou vteřin před druhým Tomášem Kroupou. Třetí místo obsadil loňský vítěz Radim Srnský. Mezi ženami zvítězila v čase 44:59 Lucie Krupová, která vyhrála také loni a celkem již počtvrté za celou historii seriálu,“ informovala mluvčí DATART Valachy tour Martina Žáčková.

Druhá skončila Markéta Krupová a třetí Monika Kučerová. Vítězem závodu na kratší trase 6,5 km se stal René Miran, mezi ženami Tina Miranová. Zajímavostí závodu je jeho atmosféra, kdy sportovci startují od 18 hodin, za tmy s čelovkami. Děti soutěží ještě za soumraku od 16 hodin.

Letošní počasí potrápilo pořadatele snad nejvíc za celou historii DATART Valachy tour. „Nejprve jsme se báli, aby vůbec byl na závod sníh. Pak týden před závodem konečně začalo mrznout a sněžit, ale noc před závodem přišlo tak extrémní sněžení se silným větrem, že to způsobilo rozsáhlý výpadek proudu v celém údolí,“ řekla Martina Žáčková.

Od rána se přitom podle jejích slov organizační tým připravoval i na variantu bez elektřiny, sháněly se generátory, chystaly se změny v organizaci, ale naštěstí hodinu před začátkem byly dodávky elektřiny obnoveny.

„Každopádně jsme kvůli bezpečnosti ještě měnili trasu, abychom se po vichřici raději vyhnuli lesnímu úseku, a o dva kilometry se tím zkrátila oproti tomu, na co jsou sportovci zvyklí. Potěšilo nás, že to všichni přijali s pochopením a ocenili, že se závod v této situaci vůbec uskutečnil. Atmosféra byla úžasná. Velmi nás podpořil také obecní úřad Velké Karlovice, který i v tak těžké situaci skvěle upravil rolbou trasu pro závodníky,“ uvedl hlavní organizátor Bohuslav Komín.

Vedle podpory dospělých závodníků potěšila pořadatele také účast dětí, druhá nejvyšší v historii seriálu. „Nejmenší děti do 6 let u nás závodí v běhání, ty starší už klasicky na běžkách s intervalovým startem a viděli jsme tady opravdu skvělé výkony, krásný běžecký styl. Je znát, že se mnoho dětí běžeckému lyžování věnuje a běžky ovládá, jejich popularita jistě roste i díky biatlonu,“ dodal Bohuslav Komín.

Sportovci se na Noční stopu Valachy sjeli nejen z různých míst Moravy, ale také z blízkého Slovenska.

Vítězný Viktor Novotný cestoval do Velkých Karlovic ze 150 kilometrů vzdáleného Slavkova u Brna. „Mám tento závod opravdu moc rád, nemohl jsem si ho nechat ujít. To místo, atmosféra, zázemí, organizace, opravdu to tady miluji. Dnešní závod byl skvělý, a i když se zkrátil o kopcovitou část, byl pro mě kupodivu i tak náročný. Mákl jsem si, nechal jsem tam duši,“ ulevil si Viktor Novotný v cíli.

Seriál DATART Valachy tour, zahrnující čtyři závody v různých disciplínách a různých ročních obdobích v Resortu Valachy a na dalších místech na Valašsku, vstupuje letos již do 11. ročníku a má několik novinek.

Ta největší se týká Valachy mana, jenž se stal závodem Mistrovství ČR v terénním triatlonu, přesouvá se ze srpna do června a stěhuje se k přehradě Bystřička.

Uskuteční se 24. a 25. června a účast již avízoval mj. biker a olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý, který se od letošního roku plánuje věnovat právě terénnímu triatlonu.

Registrace už nyní probíhá na www.valachytour.cz.