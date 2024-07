David Sekanina dnes 19:13

FOTOGALERIE. Bouřky, které se v neděli přehnaly Zlínským krajem, znamenaly pro hasiče čtyřiadvacetihodinový zápřah. Od nedělního podvečera do pondělního rána zasahovali u 320 událostí. V pondělí do 9 do 17 hodin je pak čekala práce u dalších padesáti tří. Podívejte se na fotogalerii.