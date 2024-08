„Už je to jiná práce, s jinou muzikou a jinou generací. Ale protože už taky nepatřím mezi žádné mladíky, tak mně to naprosto vyhovuje. A je to vlastně dneska už moje krevní skupina, generace, kterou si myslím, dokážu oslovit a rozumím jí,“ usmíval se během páteční retro diskotéky v Tečovicích 55letý „Uhřa“, odborník na diskotékovou hudbu, jenž dokázal zvednout ze židlí a roztančit přítomné!

Kde a jak vznikl nápad na setkání vás legend a uspořádání retro diskorockotéky?

Můj dlouholetý kamarád „Krtek“ mě v květnu oslovil a požádal, zda si nechci opět zahrát s Drahošem Spurným a Vaškem Vymětalíkem. Dlouho jsem neváhal a velmi rád kývl. Věděl jsem, že zavzpomínáme, oni si zahrají spíš tu rockovou muziku, já zase tu diskotéku. A bylo fajn!

Scházíte se takhle v tomhle složení často?

S Drahošem jsem se potkal za mix pultem naposledy někdy před 25 lety. Takže v tomto složení vlastně nikdy. Poslední setkání s dýdžeji v takovém větším měřítku proběhlo z mé iniciativy někdy v roce 1999 a před tím ještě třikrát. A od té doby vlastně nic!

Co se týká vaší vlastní produkce, jak často se dostanete mezi lidi, zahrajete jim ze svých cédéček?

V devadesátkách to bylo denně, teď je to jednou dvakrát za rok. Já už jsem vlastně toto řemeslo víceméně pověsil na hřebík. Už to stačilo. (smích)

Zavzpomínejte na ty časy, na vaše začátky, kde všude jste hrával?

Kdysi byly skutečně denně plné podniky, kde jsem hrával. Ať už to byl hotel Ondráš, Moskva, dnešní hotel Zlín, ať už to byl o víkendech Sud ve Slušovicích, Morava či Společenský dům v Otrokovicích. Už ani teď z hlavy přesně nevím, kde všude jsem hrával. Ty časy byly bezvadné, lidé se prostě chodili bavit prakticky denně. Ať byla středa, pondělí nebo sobota. Tak to bylo.

DJ Petr Uhřík na páteční retro rockodiskotéce v Tečovicích. | Video: Břenek Martin

A jak to vypadá teď? Jaký je váš pohled na současnou mládež a zábavu?

Já jsem z toho víceméně vypadl, hrával jsem od roku 1986 do roku 2017. A už mě to ani tolik nezajímá, jde to mimo mě. Jen díky svým dcerám, které už ale taky mají svůj věk a už odrostly diskotékám, vím, že zajdou občas do jednoho klubu, což je vlastně dneska jediný fungující podnik ve Zlíně! A pokud je mi známo, tak nic jiného tady nefunguje, což je na krajské město smutné.

Čím se živíte, dál moderujete v rozhlase?

Prakticky od roku 1992 pracuju v rádiu, posledních 7 let je to už ale rozhlas, přesněji Český rozhlas Zlín, kde moderuji každé všední ráno. A to mi stačí!

Slavnostní start páteční retro rockodiskotéky v Tečovicích. | Video: Břenek Martin

Máte ještě nějaký hudební sen?

Ty už jsem si splnil! Kdybych měl říct nějaké koncerty, tak bohužel všechny hvězdy, které mě zajímají, už zemřely. Takže to je těžké…