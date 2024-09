Ten nabral na takové síle, že zcela v šíři téměř sto metrů přehradil příjezdovou cestu do Mysločovic z Lechotic a rovněž od Zlína.

Povodně v Mysločovicích - neděle ráno. Příjezd od Lechotic. | Video: Břenek Martin

„Voda se přes nedaleký poldr dostala někdy v neděli ve tři hodiny ráno. Od té doby voda neustále stoupala až někdy do desáté hodiny nedělní. Ve dvoře máme aktuálně necelé dva metry vody. To jsme tady ještě nezažili,“ potvrdil jeden z vodou zasažených obyvatel Mysločovic, který bydlí při výjezdu z Mysločovic do Zlína.

Povodně v Mysločovicích - neděle ráno. Cesta na Zlín | Video: Břenek Martin

Prakticky jedinou „sjízdnou cestou“ jsou Mysločovice spojeny se světem od nedělního ráno jen od Machové a s hodně velkou opatrností již také od Míškovic.

Povodně v Mysločovicích - neděle ráno. Fotbalový areál a hřiště. | Video: Břenek Martin

Podobně rozlitý potok páchá škody v další v červenci velkou vodou zkoušené obci Sazovice, kde se opět rozlil nejen v oblasti u místního sportovního areálu a koupaliště a postižené obyvatele evakuují hasiči na člunech.

Povodně v Mysločovicích - neděle ráno. Centrum | Video: Břenek Martin

Povodňové nedělní ráno v Mysločovicích. Centrum města. | Video: Břenek Martin