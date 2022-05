Pozor na tichého zabijáka. Za vysokým tlakem nestojí stres, jsou jiné příčiny

Spolu s dalšími asi osmdesáti plicními a praktickými lékaři ze všech krajů se proto zapojil do pilotního projektu Národního screeningového centra při Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. V rámci programu se mohou nechat vyšetřit lidé ve věku od čtyřiceti do devětašedesáti let, kteří kdykoli v minulosti minimálně deset let kouřili klasické cigarety a zadýchávají se při klidné chůzi do druhého patra či rychlé po rovině.

Vyšetření na CHOPN

Lékař si při vyšetření s dotyčným chvíli povídá a vyplní s ním dotazník. Pak mu sestra podá inhalační aerosol s lékem zlepšujícím průchodnost průdušek, přičemž po dvaceti minutách jej nechá pomalu a poté rychle dýchat do speciálního náústku spirometrického přístroje. Jak Deník informovala vedoucí oddělení řízení screeningových projektů při Národním screeningovém centru Lucie Mandelová, první nábor pacientů začal v březnu 2019. Následovala covidová pauza, po které se projekt opět rozjíždí. Celkem lékaři zatím vyšetřili více než osm set dvacet pacientů.

„Diagnóza CHOPN byla stanovena u šestatřiceti procent z nich,“ řekla Mandelová. Podle Koblížka to je obrovské číslo. „Počítali jsme s tím, že to bude třeba každý desátý. A je to každý třetí,“ řekl.

Riziko předčasného úmrtí

CHOPN v pokročilé fázi dělá nemocným velké zdravotní obtíže včetně reálného rizika předčasného úmrtí. Když je zachyceno včas, lékaři mohou pacientovi poradit, aby přestal kouřit. Případně ho povzbudí v tom, že s kouřením sekl. „Existuje totiž velké riziko, že se k cigaretám vrátí,“ řekl přednosta hradecké plicní kliniky. Někteří pacienti dostanou i inhalační léky na dušnost. Jiní změní práci, která je ohrožuje, protože kupříkladu pracují v továrnách, kde vdechují škodlivé prachy.

Pětašedesátníkovi může změna životního stylu prodloužit život třeba i o pět let. „Jakmile člověk přestane kouřit a začne žít zdravě, jeho nemoc se přestane zhoršovat. Objektivně se zastaví nebo významně zpomalí. Léčba tak z veřejného pojištění nestojí skoro nic,“ řekl Koblížek. S tím, že nemocí jsou nejvíc ohroženi lidé mezi padesáti a šedesáti lety.

„Když ji necháte být, postupně vám roztrhá plíce. V extrémním případě se zničí plicní sklípky, ucpou průdušinky a nemocný člověk se postupně dusí při malé námaze,“ dodal.

Pilotní projekt, financovaný z evropských peněz, bude ukončen letos v prosinci. Zájemci o bezplatné a funkční vyšetření se mohou hlásit do konce listopadu. Kontakty ordinací zapojených plicních a praktických lékařů jsou na webu Národního screeningového centra. Pokud odborníci tento „pilot“ vyhodnotí jako přínosný, časem bude u rizikové populace přistoupeno k plošnému a trvalému screeningu.