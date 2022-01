Proti covidu očkuje jen menší část pediatrů. Lékařům vadí velká ampule

Vakcíny proti covidu pro děti od pěti do jedenácti let mohou již přes měsíc aplikovat praktičtí pediatři. Těch je v Česku na 2200. Podle zjištění Deníku, který oslovil všechny kraje, se však do systému nezapojila ani polovina z nich a číslo očkujících lékařů se pohybuje kolem 40 procent. Předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů Alena Šebková však toto číslo považuje za úspěch a podle ní se počty praktických pediatrů zapojených do vakcinace ještě budou zvyšovat.

Očkování dětí proti covidu od pěti let v českokrumlovské nemocnici. | Foto: Deník/Zuzana Kyselová