Cévní mozková příhoda postihne v České republice každoročně takřka třicet tisíc lidí, devět tisíc z nich umírá. Neurologové ale upozorňují, že až dvěma tisícům úmrtí by šlo zabránit, kdyby pacienti či jejich okolí poznali příznaky včas. U mozkové mrtvice jde doslova o minuty. Čím dřív člověk zavolá záchranku, tím líp.

Předseda Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP Aleš Tomek upozorňuje na tři příznaky. Jsou jimi náhle vzniklá slabost ruky a nohy, pokles koutku na jedné straně obličeje nebo porucha řeči, kdy si člověk najednou nemůže vybavit slova, mluvit či správně vyslovovat.

Výrazně pomoci může i ten, kdo je v blízkosti. Když má člověk ruku jen lehce nešikovnou, lze ji otestovat předpažením. Stačí, aby obě paže držel deset vteřin dlaněmi vzhůru. Jestliže jedna ruka o pár centimetrů spadne, je třeba okamžitě volat linku 155. Pokud dotyčnému poklesne koutek, je dobré požádat ho, aby se usmál nebo vycenil zuby. Řeč je možné zkontrolovat tím, jestli je zřetelná, srozumitelná a plynulá.

Lepší volat zbytečně, než vůbec

„Když na sobě člověk pocítí jeden z těchto tří příznaků, skoro z devadesáti procent je to mrtvice,“ řekl Deníku Tomek. Důležité je, aby do nemocnice pacient nejel sám, ale volal si raději „rychlou“. Záchranáři totiž vědí, které nemocnice se na mrtvici specializují. Člověku navíc poskytnou pomoc přímo ve voze. Lepší je podle lékaře volat zbytečně, než vůbec. „Pokud se k nám člověk dostane do hodiny a půl, úspěšnost léčby je třikrát větší, než když přijede po šesti hodinách,“ zdůraznil Tomek.

Mrtvice je v Česku dlouhodobě druhou nejčastější příčinou úmrtí. Hned po nemocích srdce. Jelikož mnoho lidí neumí příznaky mrtvice rozpoznat a mylně se domnívají, že se z toho do druhého dne vyspí, chystají záchranáři v letošním roce stručnou a přehlednou brožuru s praktickými informacemi ve tvaru mozku. Lidem ji chtějí rozdávat v nemocnicích či lékárnách.

„Nabízet ji budeme i na našich školících kursech nebo ve stáncích pro veřejnost,“ řekl Deníku předseda spolku Life RESCUE – záchranáři Praha Michal Petržela. Aby užitečná pomůcka mohla vzniknout, zřídili záchranáři sbírku, ve které mohou lidé přispět na dobrou věc (viz box).

