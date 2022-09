Brzdy v osobních autech jsou v současné době dimenzovány tak, aby byly schopny absolvovat desetitisíce cyklů jejich plného zatížení. Přesto může, například při sjezdech z alpských průsmyků, nastat situace, kdy řidič může pocítit snížení jejich účinku. Téměř vždy však jde o jeho chybu, tvrdí Martin Skalický, vedoucí vývojového centra jabloneckého závodu společnosti ZF. Právě zde se už sedmdesát let vyvíjejí a vyrábějí brzdy pro mnoho typů aut.

Na to, jak to dělají, se můžete podívat do fotogalerie.

"Vlastně jde o to, že brzdy se nesmějí přehřát," vysvětluje Martin Skalický. Špatně si podle něho počínají ti, kteří při jízdě z kopce prakticky neustále "stojí" na brzdě a snaží se auto průběžně zpomalovat. "Správně by si měli počínat tak, že auto nechají rozjet a pak ho před zatáčkou na poměrně krátkém úseku poměrně razantně zpomalit. Když pak zase pedál brzdy uvolní, kotouče i brzdová kapalina se zase ochladí a před další zatáčkou budou schopny podat plný výkon," vysvětluje.

Nešťastné je podle Skalického také zastavení s autem ihned po sjetí nějakého prudkého klesání. "Mechanické komponenty brzd v autě pak sice při takové zastávce třeba na občerstvení sice vychladnou, ale teplota z brzd se současně přenáší také do brzdové kapaliny," vysvětluje. To pak může způsobit jejich selhání po rozjetí v následující prudké zatáčce.

Podle Martina Skalického je také důležité uvědomit si, že při krizové situaci je nutné začít brzit co nejrychleji a také s co největším tlakem na pedál. Každé zpoždění nebo menší tlak prodlouží brzdnou dráhu minimálně o několik metrů.

V Jablonci se v současné době vyrábějí přední diskové brzdy, mechanické parkovací brzdy i elektrické parkovací brzdy. Odtud putují do výrobních závodů automobilek. Například brzdy z tohoto závodu zpomalují i vozy prémiových značek jako jsou BMW, Mercedes-Benz nebo dokonce Rolls-Royce. Brzdy odtud odebírají také Hyundai, Kia, Volkswagen, Škoda, Renault, Opel, Fiat či Peugeot.

Současné výrobní linky jsou z velké části automatizované. I díky tomu se například každých osmnáct sekund zvládne vyrobit jedna přední brzda. Jelikož zde zavedli také lakování brzd, může se stát tento díl auta také lákavým designovým prvkem. Ke kontrole jakosti hotového výrobku se používají kamery i skenery.

Nesmí vadit sníh, mráz ani velké otřesy

Jablonecký závod ZF ovšem ani zdaleka není pouze výrobním. V laboratoři se například testují vzorky tak, aby po zavedení do sériové výroby odpovídaly jak požadavkům zákazníků, tak samozřejmě legislativním i interním předpisům. Například zde probíhají životnostní zkoušky, při nichž se ověřuje, zda daný typ je schopen absolvovat předepsaný počet takzvaných zavíracích cyklů. Současně brzdy podstupují vibrační test, který prověří jak moc jsou odolné vůči mechanickým rázům. Ty samozřejmě výrobek namontovaný na voze podstupuje velmi často. Současně se také zkouší fungování brzd za vysokých teplot nebo naopak při velkých mrazech. Funkčnost brzd nesmí ohrozit ani voda stříkající na jejich komponenty pod vysokým tlakem. To nastává třeba při mytí tlakovou vodou.

I když v testovací laboratoři v Jablonci jsou také setrvačníkové stroje, které simulují reálné dynamické brzdění jedné čtvrtiny vozu, brzdy z Jablonce se rovněž ověřují přímo na silnici na reálných vozech.

"Testujeme při sjezdech v našich podmínkách třeba z Ještědu, ale využíváme rovněž speciální polygony v Německu nebo dokonce vysokorychlostní okruh Nardo v Itálii, "vysvětluje Martin Skalický.

Zejména pro správné nastavení brzdových asistentů ABS a ESP pak slouží areály ve Švédsku, kde se jezdí na sněhu a ledu. Přímo v Jablonci proto zaměstnávají necelou desítku speciálně vyškolených testovacích jezdců.

Kromě toho inženýři ZF vyvíjejí, konstruují a testují systémy ovládání brzd s podtlakovým posilovačem, hlavním brzdovým válcem a zásobníkem brzdové kapaliny, jakož i přední a zadní kotoučové brzdy včetně elektrické parkovací brzdy (EPB). O práci se zde rozhodně nebojí. Naopak připravují zvýšení výrobní kapacity. "S přechodem na stále vyšší úroveň pokročilé bezpečnosti, automatizovaného řízení a elektrifikace vozidel budou brzdové systémy hrát klíčovou roli při plnění předpisů, umožňovat nové funkce a zajišťovat rekuperaci brzdné energie. Navíc hrají zásadní roli přizvyšování bezpečnosti řidičů," doplnil Tomáš Janeček, ředitel závodu ZFAutomotive Czech v Jablonci.

V současné době v České republice společnost ZF zaměstnává více než 3600 lidí (z toho zhruba třetinu právě v Jablonci nad Nisou) a provozuje celkem 11 závodů. V nich vznikají například také nápravy pro zemědělské stroje, bezpečnostní pásy a zámky, řízení. V Plzni je pak umístěno speciální výzkumné a vývojové centrum.