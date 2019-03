Čtyřiadvacetiletý muž z Kroměříže pracoval v Luhačovicích, kde bydlel v ubytovacím zařízení. Ve vedlejším pokoji bydlel jeho o čtyři roky starší kolega z Havířova, s nímž se občas společně dívali na televizi.

RANÁM NEUNIKL, MRŠTĚNÉMU POČÍTAČI I ŽIDLI NAŠTĚSTÍ ANO

„V polovině prosince po půlnoci už mladší z mužů spal, když ho probudilo rozsvícení světla. Jeho kolega stál v jeho pokoji u televize. Právě probuzený muž ho požádal, aby odešel, že chce spát. To zřejmě rozlítilo opilého kolegu, který nic nečekajícího napůl spícího muže, který k němu ležel zády, několikrát kopl zezadu do hlavy,“ přiblížila chvíle násilí policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Než se stačil napadený vzpamatovat, útočník na něj klekl tak, že se nemohl hýbat a několikrát ho znovu udeřil do hlavy.

Mladšímu z mužů se podařilo dostat z postele na zem a snažil se agresivního útočníka uklidnit. To se mu nepodařilo a dostal ještě několik dalších ran pěstí do hlavy i těla a několik kopanců do zad.

„Agresor po něm dokonce hodil židli a stolní počítač, který jen díky duchapřítomnosti mladého muže nezasáhl zamýšlený cíl. Po nějaké době se napadenému muži podařilo z pokoje utéct. Na chodbě klepal na několikery dveře, než mu otevřel cizí muž, který mu dovolil, aby se u něj umyl a zavolal policii,“ dodala mluvčí.

PODOBNÝ ČIN ÚTOČNÍK UŽ JEDNOU SPÁCHAL

Dechová zkouška u napadeného muže byla negativní, u agresora ukázal displej přístroje 1,68 promile. Útočník k případu odmítl vypovídat. V loňském roce byl podmíněně potrestán za stejný trestný čin, pro který je nyní znovu prověřován. Jeho zkušební dobu soud stanovil až do roku 2021. (poh)