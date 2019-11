„Protože to dělávám pravidelně, šel jsem i tento den odklidit sníh v prostoru u nádob na odpad a schránek. Viděl jsem těsně kolem mne projet bílý vůz BMW. Pak jsem pracoval. Když jsem se sehnul, uslyšel jsem kroky, chtěl jsem se podívat, kdo jde a najednou jsem ucítil ránu. Nemohl jsem se v první chvíli vzpamatovat, pak jsem dostal další ránu pěstí, bylo jich pět. Pak mi útočník podrazil nohy a já jsem spadl a on mne mlátil,“ popsal napadení Marcel Mahďák.

Útočníka prý poznal. „Sklonil se a jak se rozpřáhl, odhrnula se mu kapuce. Vím to jistě, byl to syn bývalého starosty Lubomír M. mladší,“ tvrdil poškozený u soudu.

„Když přestal a odcházel, zavolal jsem na něj, co jsem mu udělal? Odpověděl mi: To máš za to ty haj*le, co děláš mojí rodině, to máš za tatu,“ uvedl Marcel Mahďák s tím, že agresora tak poznal i po hlase.

Obžalovaný u soudu nevypovídal a odkázal na svou výpověď z přípravného řízení.

„S poškozeným jsem se mnoho let neviděl. V ten den, kdy došlo k napadení, jsem v Podkopné Lhotě vůbec nebyl,“ četl z dokumentu soudce.

Mahďák stejně jako starosta Podkopné Lhoty Libor Baďura míní, že se jim skupina kolem bývalého starosty snaží ztrpčovat život. Prý kvůli tomu, že oba svědčili proti němu v trestních kauzách.

„Za vším je naše nešťastná politická situace. Jsem starostou druhé volební období, v tom prvním jsem kvůli bývalému vedení opakovaně chodil dávat vysvětlení na policii,“ komentoval Baďura.

Pokud soud Lubomíru M. mladšímu prokáže ublížení na zdraví a výtržnictví, hrozí mu až tři roky za mřížemi.

Marcel Mahďák utrpěl zhmožděniny, tržné rány, zejména v oblasti hlavy a horní poloviny těla.

Hlavní líčení pokračuje výslechem dalších svědků 16. ledna.