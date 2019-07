Oba byli obžalováni ze spáchání zločinu těžkého ublížení na zdraví spáchaného formou spolupachatelství a přečinu výtržnictví spáchaného formou spolupachatelství.

Žalobce je viní z toho, že loni na konci ledna před barem ve Zlíně po slovní potyčce, kdy měli napadnout mladého muže Petra D., měli surově zaútočili i na jeho kamaráda Martina O., který mu přispěchal na pomoc. Tomuto muži měli způsobit vážné zranění kolene, které si vyžádalo léčení v nemocnici. Obžalovaní vinu popírají, i když nějaké strkanice s poškozenými přiznali.

Senát vyslechl ve čtvrtek svědky i soudního znalce z oboru zdravotnictví. Svědci však u soudu nevypovídali jednotně a jejich výpovědi k popisu události se rozcházely. Odkazovali se tak na uplynulou dobu od incidentu.

Svůj odborný posudek přišel vysvětlit i znalec z oboru zdravotnictví Jiří Tesař. Mimo jiné měl určit příčinu úrazu poškozeného.

„Tyto úrazy jsou typické po útoku, po kopnutí. Naštěstí u poškozeného došlo jen k přetržení předního křížového vazu a natržení menisku,“ vysvětlil lékař.

O jeho slova se opíral i státní zástupce Martin Malůš. „Znalec jednoznačně řekl, zranění způsobilo kopnutí,“ uvedl na dotaz Deníku.

Boxerská rvačka

Kdo však nevypovídal zcela jednoznačně, byli svědci. I když všichni, kteří ve čtvrtek vypovídali tvrdili, že na tom co viděli, trvají. Mezi jejich výpověďmi byly však rozpory.

„Chtěli jsme zjistit co se děje, Petr A. se chtěl pořád prát a bylo mu jedno s kým. Martin O. dostal po čuni. Neměl šanci se bránit, byl zasypaný ranami, neměl šanci na obranu. Byla to boxerská rvačka. Obžalovaní mi přišli jako naspídovaní, v ráži, jich agrese byla obrovská. Nevím, co jim bylo, to lze těžko posoudit, tak opilí jako my, nebyli,“ popisoval událost jeden ze svědků.

Jeho výpovědi ale obžalovaní vyvraceli. „Lžeš,“ reagoval na slova svědka Daniel Š. „Myslím si že lžete, ale nedokážu si vysvětlit proč, nedává mi to žádný smysl,“ uvedl druhý z obžalovaných Petr A.

Přesto se všichni vypovídající shodli na jednom. V onen lednový večer oslavovali v baru narozeniny kamaráda a byli opilí.

„Případ je nejasný, protože tam bylo hodně alkoholu,“ uvedl obhájce Petra A. Aleš Dufek.

Do řeči nebylo ani obžalovaným. „Nic nebudu komentovat,“ reagovali na otázky Deníku oba mladíci.

Hlavní líčení pokračuje 2. září, očekávají se další svědecké výpovědi, mezi nimi i klíčové svědkyně, možná padne i rozsudek.