Za bodnutí mladíka na Zlínsku dostala žena 6,5 roku vězení

Šest a půl roku má strávit Milada S. ze Zlínska za mřížemi věznice s ostrahou za to, že loni 12. prosince měla dvakrát bodnout do oblasti beder dvaadvacetiletého syna svého druha Martina V. v domě v Bohuslavicích, po předchozí potyčce. Za zločin těžké ublížení na zdraví ve stádiu pokusu ji přitom hrozilo, že za zdmi vězení bude až 12 let. Ženě byla také stanovena povinnost uhradit zdravotní pojišťovně náhradu škody ve výši přesahující 50 tisíc korun.

Třiašedesátiletá Milada S. ze Zlínska má jít podle soudu na šest a půl let do vězení s ostrahou. Podle soudu dvakrát bodla Martina V., 18. října 2021 | Foto: DENÍK/Jana Vozárová