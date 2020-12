V těchto dnech si tak vyslechla obvinění ze zločinu krádež.

„V případě odsouzení ji hrozí až osmiletý trest odnětí svobody,“ uvedla zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Podle ní přicestovala žena do ČR v srpnu letošního roku. Po několika týdnech začala bydlet ve Zlíně a pracovat ve zdejším supermarketu. Hned v prvním pracovním týdnu prý však ukradla z prodejny vrtačku a pak měla v krádežích nářadí pokračovat až do svého zadržení policisty.

„Oznámení o krádežích pracovního nářadí jsme přijali v neděli. Ředitel marketu oznámil, že se v průběhu několika málo měsíců z prodejny ztratilo zboží za více než sedmdesát tisíc korun. Podezření měl právě na cizinku, která tyto prostory uklízela,“ upřesnila Monika Kozumplíková.

Doplnila, že po zjištění veškerých okolností policisté v pondělí zadrželi a převezli do policejní cely.

„Žena se zpočátku ke krádežím nepřiznala, tvrdila, že ukradla pouze jednu vrtačku. Při prohlídce jejího bydliště ale kriminalisté s policisty z cizinecké policie u ženy našli více než čtyřicet kusů pracovního nářadí - vrtačky, nabíječky, pily, svářečky, rozbrušovačky a další zboží. Zjistili, že žena pobývá a pracuje na našem území nelegálně a že chtěla následující den odcestovat zpět do domovské vlasti. Odcestovat už nestihla,“ informovala mluvčí zlínské policie s tím, že žena se nakonec ke krádežím přiznala a policisté dali státnímu zástupci návrh na její umístění do vazby, s čímž soudce okresního soudu souhlasil. Cizinka tak skončila ve vazbě ve Vazební věznici Olomouc. Odcizené věci policisté vrátili zpět do prodejny.