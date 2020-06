Na pomoc spoluobčanům v nouzi, kteří se ocitli v ohrožení vlastního zdraví, spěchaly v uplynulých dnech hlídky Městské policie Zlín. (MP Zlín)

Městská policie Zlín. Ilustrační foto | Foto: Deník / Jan Karásek

"Krátce po půl deváté v neděli 24. května vytočil linku tísňového volání 156 muž z místní části Malenovice. Operačnímu důstojníkovi sdělil, že se cítí velmi špatně a pak telefon odložil. O několik minut později se podařilo hlídce z místního okrsku s dotyčným navázat verbální kontakt přes zamčené dveře. Muž uváděl, že je dehydratovaný, je mu již několik dní velmi špatně a nedokáže otevřít dveře. Poté, co selhaly pokusy zajistit náhradní klíč, vstoupili strážníci do jeho bytu za použití síly. Zde následně nalezli 60letého indisponovaného muže, kterého poté zdravotničtí záchranáři převezli do krajské nemocnice," popsal jeden z případů I. zástupce ředitele MP Zlín Pavel Janík.