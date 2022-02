O několik chvil později strážníci nalezli 48letého muže ze Zlína, který si mezitím ustlal na kapotě osobního automobilu.

„S vypětím všech sil se dokázal podrobit orientačnímu vyšetření, které u něj prokázalo na 3,3 promile alkoholu v dechu. Vzhledem k jeho stavu hlídka na místo přivolala zdravotnickou záchrannou službu, která jej převezla do zlínské nemocnice,“ upřesnil Pavel Janík.

V pondělí 31. ledna odpoledne pak strážníci z okrsku Jižní Svahy řešili 47letého nepřizpůsobivého muže, který se rozložil i se svými věcmi u supermarketu v blízkosti takzvaného I. segmentu.

„V tomto případě se analyzátor alkoholu v dechu zastavil na hodnotě přesahující 3,4 promile. Protože dotyčný nezvládal v důsledku opilosti ani nejjednodušší úkony, převezla jej hlídka MP Zlín k bezpečnému vystřízlivění do protialkoholní záchytné stanice,“ informoval Janík.

„Téhož dne ve večerních hodinách pak vyjížděla další hlídka MP Zlín na sídliště Jižní Svahy, kde se z vítané návštěvy stala nevítaná, a i přes opakované výzvy k odchodu se k němu tak nějak neměla,“ nastínil zástupce ředitele MP Zlín.

Strážníci zjistili, že jde o 45letého muže, kterému v organizmu kolovalo na 3,3 promile alkoholu.

„Nepřekvapí, že ani on nedokázal smysluplně komunikovat a pobyt ve vzpřímeném postoji byl očividně nad jeho síly. Po lékařském vyšetření také on putoval na kroměřížskou záchytku,“ uzavřel Janík s tím, že v roce 2021 převezly hlídky MP Zlín do protialkoholní záchytné stanice 99 osob intoxikovaných alkoholem nebo jinými návykovými látkami.