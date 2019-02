Zlín /AKTUALIZOVÁNO/ - Deset a půl roku má strávit ve vězení sostrahou pětašedesátiletý Vladimír Majzlík ze Zlína, a to za ublížení na zdraví s následkem smrti.

Až patnáct let. Pětašedesátiletý Vladimír Majzlík čelí obvinění z toho, že letos na přelomu února a března surovým způsobem ubil svou jednapadesátiletou mongolskou přítelkyni. | Foto: DENÍK/Matej Slávik

Seniora v pátek 26. června senát zlínské pobočky Krajského soudu v Brně poslal do vězení za to, že letos na přelomu února a března na ubytovně v opilosti surovým způsobem ubil svou jednapadesátiletou mongolskou přítelkyni, které říkával Květo. Ta zemřela na následky krvácení do mozku. Mimo vězení musí Majzlík rovněž absolvovat protialkoholní ústavní léčbu.

Sousedé: V noci volala o pomoc

Podle lékařů i svědků senior bil svou přítelkyni už delší dobu. „Několikrát jsem ho viděla, jak jí praštil. Oba dost pili a ona, když měla hodně vypito, tak padala. Jednou jsme ji viděla spadnout na hlavu. Myslela jsem, že je po ní. Tak divně to křuplo. Nakonec jsem jí zdvihla a odvedla domů. V tom týdnu, kdy zemřela, jsme v noci z pátku na sobotu vůbec nemohli spát. Bydlíme pod nimi a co tam se celou noc dělo, to byla hrůza,“ uvedla včera jedna ze sousedek.

Podle ní tam celou nos šoupali nábytkem, jako by se honili. „Slyšela jsem řev a křik Květy o pomoc. Celou sobotu byl pak už klid a v neděli jsme se dozvěděli, že je mrtvá,“ doplnila ještě žena.

Podobně vypověděl ve čtvrtek i soused, který zase bydlel nad Majzlíkem o patro výš. I on prý slyšel několikrát volat ženu o pomoc. Nikdo ale nepomoc přivolal.

Žena zemřela 1. března ve své posteli. Tam ji v pátek odnesl Majzlík poté, co s ní smýkl tak, až spadla na zem. Při tom se uhodila o zárubeň dveří a pak ještě o dveře lednice. „Měla rozražený ret, tak jsem jí hubu utřel mokrým hadrem a odnesl do postele. Další den byla v pohodě. Dokonce mi vypila láhev slivovice,“ uvedl senior v přípravném řízení na policii. U soudu ale už odmítal mluvit.

Ženu prý neměl v úmyslu zabít. „Byla na mě agresivní, když pila. Tak jsem jí občas dal přes papuli a pěstí,“ připustil muž. To, že je Květa mrtvá, zjistil až v neděli dopoledne. „Byl jsem zametat. Ona chrápala. A když jsem se vrátil, měla kolem pusy zvratky. Snažil jsem se jí oživit. Ale nepodařilo se mi to. Tak jsem běžel pro pomoc. Myslel jsem, že se udusila zvratky,“ doplnil Majzlík.

Odborník: Ani lékař by jí už nepomohl

Podle soudních lékařů ale bylo příčinou smrti Mongolky krvácení do mozku, které si však nepřivodila pádem na zem. „Podle charakteru i typu rány se jednalo o aktivní násilí ze strany druhého člověka. Rány totiž nejsou typické pro ty, které jsou způsobené po pádu. Šlo o razantní údery, které utrpěla několik hodin před smrtí. Nebylo možné ji ani lékařským ošetřením už zachránit,“ konstatoval znalec Marek Vitovják.

Při závěrečných návrzích požadoval státní zástupce Leo Foltýn, aby soud potrestal Majzlíka přísně a nekompromisně, a to jedenácti a půlletým vězením.

Jeho obhájce naopak žádal zprostit jej obžaloby. „Soud by měl přihlédnout k tomu, že si takové zranění, byť netypické pro pád, mohla způsobit sama. Nikde nebylo řečeno, že ji taková zranění způsobil přímo obžalovaný,“ mínil obhájce Libor Knot.

Soudkyně Iveta Šperlichová byla naopak toho názoru, že bylo více než prokázané, že jednapadesátiletou ženu ubil právě Majzlík. „Svědci potvrdili, že ji bil. Rozhodující úder, který ji bohužel stál život, musel přijít v noci z pátku na sobotu. A nikdo neviděl ani neslyšel, že by v bytě byl ještě někdo další. Navíc ji pak nechal ležet na pohovce a vůbec se o ni nestaral. Pomoc ji zavolal, až už bylo pozdě. Pak na svou obhajobu začal šířit po domě, že se udusila zvratky. To však znalci vyvrátili,“ odůvodnila soudkyně.

Přestože si jak státní zástupce, tak i Majzlík vzali lhůtu na rozmyšlenou, podle obhájce Knota, se pravděpodobně odvolají k Vrchnímu soudu do Olomouce. Pokud i ten trest seniorovi potvrdí, vyjde z vězení, až mu bude takřka pětasedmdesát let.