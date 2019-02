Zlín - Když před časem otevřela paní Vladimíra Babíková ze Zlína poštovní schránku, překvapil ji katalog jedné kosmetické firmy adresovaný přímo jí.

Ještě více ji zarazilo, že jí společnost oznamovala, že pokud je výslovně neodmítne, dál ji bude brát za svého zákazníka a zásobovat ji katalogy či případně dalšími produkty.

Adresu žena nikomu nedávala

„Přijde mi to jako normální vydírání. Proč já mám odmítat něco, o co jsem vůbec nestála?“ kroutila nevěřícně hlavou důchodkyně. Svou adresu, včetně jména, nikomu nikdy nedávala všanc. „Nemám ráda marketingové akce. Nevěřím jim. Proto nechápu, kde na mě přišli,“ podotkla paní Babíková.

Její adresa byla navíc uvedena špatně. A ještě více ji zarazilo, že přes to všechno bylo uvedené konkrétní patro, ve kterém bydlí. „Přijde mi to, jako by někdo chodil dům od domu a opisoval si adresy ze schránek,“ poznamenala paní.

Na první zásilku nakonec nereagovala. Ale ve chvíli, kdy dostala další, s přiděleným zákaznickým číslem, už raději nic neotevírala. Zavolala do uvedené společnosti a operátorce sdělila, že si výslovně nepřeje, aby jí společnost dál něco posílala.

Zanedlouho se však opět v její schránce objevil další pozdrav od kosmetické firmy. Znovu tak musela volat operátorům společnosti, ale nedovolala se. Ze sluchátka se ozývalo jenom, aby vyčkala. Přestože si u firmy nic neobjednala, už zaplatila desítky korun za telefon.

U paní Babíkové jen rostly obavy. „Co když po mně budou chtít něco zaplatit? Cítím se normálně podvedená,“ podotkla paní Babíková, která se nakonec obrátila i na Deník.

Ten proto oslovil i kosmetickou společnost. A dočkal se jasné odpovědi: o podvod prý nejde. „Adresy klientů získáváme odesláním rezervačního kuponu z reklamy vložené do časopisů či jiných tiskovin nebo na základě telefonické nabídky našich operátorů.

Rovněž nám nové potenciální zákazníky mohou doporučit již naši stávající klienti, což se stalo i v případě této paní,“ reagoval ředitel zákaznického oddělení Aleš Tvrdý.

Ten navíc přislíbil, že paní Babíková už žádné nabídky ani katalogy dostávat nebude. „Její telefonát jsem ověřil a zákaznické číslo je zablokované. Katalog dostala zřejmě proto, že je tiskneme s měsíčním předstihem,“ doplnil ředitel.

Společnost dokonce prověřovala v minulosti i Česká obchodní inspekce (ČOI). Žádné pochybení nezjistila.

„V posledních letech se případy, kdy lidé dostanou balíček se zbožím, které si neobjednali, už neobjevují,“ potvrdil pracovník poradny ČOI pro spotřebitele ve Zlíně Zdeněk Krul. Lidé by přesto měli být obezřetní.

„Zákon jasně stanoví, že spotřebitel nemusí reagovat na žádnou nabídku ani na případnou zásilku, pokud si ji výslovně neobjednal. I v případě, že by mu časem začaly chodit upomínky k zaplacení zásilky, nemusí na ně nutně reagovat,“ vysvětlil Krul.

Lidé se prý nemají ani děsit v tom případě, že by jim později došel dopis od firmy vymáhající dluhy.

Chtějte doklad, jinak kontaktujte ČOI či policii

„V takovém případě je nezbytné si vyžádat doklad o uzavření objednávky. Pokud by neexistoval, lze to považovat za agresivní obchodní praktiku,“ upozornil Krul.

V tomto případě by se měl člověk obrátit na ČOI. A ve výjimečných případech dokonce i na policii, která by mohla prověřit, zda se nejedná například o přestupek.