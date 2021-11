K neobvyklé dopravní nehodě došlo krátce před desátou hodinou dopoledne u obce Petrůvka na Zlínsku. Přesto si událost vyžádala zásah složek IZS, dva zranění skončili na traumatologickém oddělení zlínské Krajské nemocnice T. Bati.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Karel Pech

"Řidič vozidla Volkswagen táhl do kopce před obcí Petrůvka na laně vozidlo Škoda Felícia. To zatím z dosud nezjištěných příčin vyjelo do protisměru, zde se srazilo s přijíždějícím vozidlem Seat,“ uvedla za Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje (HZS ZLK) mluvčí Lucie Javoříková.