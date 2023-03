Oznámení o tom, že má do dvou týdnů nastoupit do věznice, si muž převzal už v polovině loňského července.

„Od té doby se této povinnosti vyhýbal, přebýval neznámo kde a před policisty se skrýval. Je podezřelý ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí, za což mu hrozí další trest odnětí svobody, tentokrát až na dva roky,“ uvedla policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Policejní pátrač proto společně s policisty z cizinecké policie sledoval pohyb tohoto muže několik týdnů.

„Včera tušili, že je od rána v bytě své matky. Po vstupu do bytu v 5. patře panelového domu muže uvnitř nenašli,“ sdělila mluvčí.

Jednoho z kriminalistů napadlo, že by se mohl schovávat na balkoně. Balkon byl ale také prázdný.

„Až při důkladném pohledu na všechny okolní balkony uviděl hledaného muže s batohem na zádech schouleného na jednom z vedlejších balkonů,“ prozradila mluvčí.

Jakmile muž spatřil policisty, sedl si na zábradlí balkonu směrem ven a chtěl skočit dolů. Tvrdil, že se chce zabít.

„Naléhavost situace donutila kriminalistu mžikem se změnit ve vyjednavače, začal s dotyčným mluvit a po několika minutách ho přesvědčil, aby se vrátil zpět do bytu. Policisté ho pak převezli do cely a po několika hodinách do vazební věznice v Olomouci, kde si odpyká trest odnětí svobody,“ popsala Kozumplíková.

Nešťastník měl u sebe při zadržení balíček sušené rostlinné hmoty, zřejmě marihuany.

„Je proto podezřelý také ze spáchání trestného činu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými látkami,“ uzavřela mluvčí.