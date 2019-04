Doslova černý pracovní týden má za sebou Slovácko. Zatímco v úterý 9. dubna, jak už Deník informoval, vyhasl život 62letého muže po pádu ze sedmého patra věžáku v uherskohradišťské Staré Tenici, o den později mělo zemřít po nárazu vlaku u Drslavic sedmnáctileté děvče a ve čtvrtek 11. dubna navečer, jen pár kilometrů dál, u Veletin, srazila vlaková souprava, jedoucí z Uherského Brodu, po dlouhém brzdění a troubení, muže.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

„Dlouho brzdil a přitom troubil, vůbec mě nenapadlo, že by to mohlo být kvůli člověku na trati. Navíc jsme pak necítili ani žádný náraz. Prostě nic,“ prozradila Deníku cestující z Uherského Hradiště, která do Uherského Brodu a zpět jezdí denně do práce.