Přivolaným strážníkům poté sdělil, že je potřeba ukázat děvčatům jeho chloubu.

„Znechucený tón oznamovatelky ale nepověděl, že to až tak mimořádný šampión nejspíš nebude,“ komentoval událost zástupce zlínské městské policie (MP Zlín) Pavel Janík.

Podle něj se incident kolem jedenácté hodiny a úspěšnému dopadení podezřelého napomohl přesný popis jeho oblečení a směr dalšího pohybu.

„Strážníci jej díky tomu dopadli během chvíle v přilehlém parku. Tady si také vyslechli jak jeho ochotné přiznání, tak i další historky z exhibicionistova deníčku, kde se to domnělými úspěchy u žen jen hemžilo. Že nutkání k této poněkud nonkonformní aktivitě bylo opravdu silné, potvrdila záhy i další svědkyně, která nedobrovolně zhlédla u dotyčného to, co nejspíš vůbec vidět nechtěla. A prověřením kamerového záznamu bylo zjištěno, že zdaleka nebyla poslední,“ doplnil Pavel Janík.

Pro podezření ze spáchání přečinu výtržnictví podle informací MP Zlín strážníci sebevědomého exhibicionistu omezili na osobní svobodě a předali jej kolegům z republikové policie.

„Uvidíme, jaká další odhalení přinese následné vyšetřování,“ shrnul Pavel Janík.