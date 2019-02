Zlín – Bývalý zlínský policista a detektiv Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) brněnské expozitury Marian Hanák, známý také z kauzy „Steel" – krácení daně při obchodování s hutním materiálem, je od včerejška stíhán kvůli dalším trestným činům.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Martin Bergman

Měl vynášet tajné informace z probíhajících trestních řízení a tím napomáhat za úplatu lidem stíhaným kvůli závažným zločinům.

Vyšetřovatel Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) jej proto při akci s pracovním názvem Jackyl a Hyde obvinil z trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele a z přijímání úplatku. Za to mu hrozí až dvanáctileté vězení. Spolu s ním byla obviněna i Hanákova bývalá kolegyně a také dva další lidé, kteří u policie nepracovali. Podle informace mluvčí GIBS Radky Sandorové jde o bývalou policistku z Oddělení hospodářské kriminality Správy Jihomoravského kraje s pracovištěm ve Zlíně.

„Vyšetřovatel ji obvinil z trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele. Hrozí jí trest odnětí svobody až na deset let. Dalším dvěma civilním osobám hrozí za trestný čin podplácení až pětileté tresty," sdělila Sandorová.

Protiprávního jednání se Hanák a jeho kolegyně ještě jako policisté dopouštěli v rámci výkonu svých pravomocí. „Poskytovali informace o probíhajících trestních řízeních, varovali před odposlechy, domovními prohlídkami, před opatřeními a připravovanými policejními akcemi," upřesnila mluvčí GIBS Sandorová.

Dodala, že oba také opatřovali kopie spisových materiálů z trestních řízení vedených pro závažné trestné činy. „Tím ovlivňovali nebo mařili probíhající trestní řízení," dodala Sandorová.

Za poskytování informací do kriminálně závadovéhoprostředí měl Hanák požadovat nemalé finanční částky, v jednom případě dokonce sedm milionů korun.

„Doposud prokázaná finanční částka, o kterou se bývalý policista obohatil, činí 2,235 milionu korun," sdělila mluvčí inspekce.

Vyšetřování případu probíhá pod dozorem Krajského státního zastupitelství v Brně – pobočkou ve Zlíně.

Do vazby zatím nepůjde

Přestože Hanák před svým zatčením v souvislosti s daňovými podvody při obchodování s hutním materiálem na půl roku zmizel a byl na něj vydán mezinárodní zatykač, bude nyní vyšetřován na svobodě.

„Nedostal jsem žádný návrh na uvalení vazby ani na jednoho z obviněných," sdělil státní zástupce Roman Kafka. „Jedna z právě obviněných osob je v tuto chvíli vazebně stíhaná pro jinou trestnou činnost a dvě další byly ve vazbě v jiné souvislosti donedávna," dodal státní zástupce.

Právě Hanák se před nedávnem z vazby dostal, když za něj jeden zlínský podnikatel zaplatil peněžní kauci 2,5 milionu korun. S ohledem na to, že pražský městský soud kauci přijal a posléze zjistil, že obviněný podmínky kauce dodržuje, není pravděpodobné, že by se Hanák teď do vazby vrátil.

Policisté už loni v dubnu zatkli další tři lidi včetně rapera Davida Málka alias Steela. Společně měli černými obchody připravit stát na daních asi o 36 milionů korun. Mariana Hanáka vyšetřovala inspekce už několikrát. V roce 2008 jej podezírala, že vynáší tajné informace z úředních spisů a měl mimo jiné vyzradit i údaje v kauze podvodů s pohonnými hmotami. Za to měl inkasovat úplatek 400 tisíc korun. Inspekce však zřejmě pro nedostatek důkazů případ nakonec odložila.

Je obviněn z výtržnictví i útoku

V kauze, kde figuruje také raper Steel, se Hanákovi podařilo uprchnout díky informacím, které naopak někdo poskytl jemu. Jedním z podezřelých byl dokonce i jeho bývalý nadřízený Robert Šlachta. Inspekce ale ani v tomto případě podezření nepotvrdila. Dodnes není jasné, kdo tenkrát Hanákovi pomohl utéct. Policisté jej po půl roce objevili v Bratislavě s falešnými doklady.

Hanák také čelil obvinění z výtržnictví a z útoku na veřejného činitele.

JITKA VOGLOVÁ