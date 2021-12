„Podle slov oznamovatelky poznala v létě na internetové seznamce lékaře působícího v zahraničí. Ten ji po krátké době požádal, zda by si mohl k jejím rodičům nechat zaslat kufr s vysokou finanční hotovostí, kterou si nemůže vložit na bankovní účet. Jednalo se o více než dva a půl milionu korun. Žena souhlasila a poté již komunikovala s přepravní společností. Chtěli po ní peníze za přepravné, následně bylo nutné uhradit daň. Obě platby v celkové výši 176 000 korun žena zaplatila, vzala si půjčku. Když žádali o zaslání další částky, tentokrát 3367 euro za další daň, již nezaplatila a událost oznámila na policii,“ přiblížila Monika Kozumplíková.

Nepoučila se

Přestože žena podala trestní oznámení, zanedlouho „naletěla“ dalšímu podvodníkovi.

„Pár měsíců nato ji na jiné seznamce oslovil muž, který jí sdělil, že je vojenským důstojníkem v Pákistánu a že by se chtěl brzy vrátit zpět do České republiky. Po pouhých pár dnech vzájemného psaní ji požádal, zda by za něj podala výpověď ze služebního poměru jeho velícímu důstojníkovi, aby mohl odjet z mise, přijet za ní do Čech a vzít si ji za ženu. Žena žádost poslala. Následovaly další prosby. Nejprve o zaslání peněz za náhradního vojáka, který ho bude muset zastoupit, poté potřeboval prostředky na vyřízení vlastních dokladů, a nakonec na pořízení letenky na soukromé letadlo. Když zaslala celkem 434 000 korun, už jen čekala, až její milý dorazí. Jelikož se ani po deseti dnech nedočkala, na naléhání svého syna přišla událost oznámit na policii,“ seznámila s dalším podvodem na ženu mluvčí policie.

Jde o sofistikovanou trestnou činnost

Podle informací policie hrozí neznámým pachatelům v případě jejich vypátrání a odsouzení trest odnětí svobody až na pět let za spáchání trestného činu podvod.

„Jedná se ovšem o sofistikovanou trestnou činnost přesahující do zahraničí, proto je v těchto případech velmi komplikované, často nemožné vypátrat pachatele,“ zmínila Monika Kozumplíková.

„Znovu upozorňujeme všechny ženy a muže, kteří touží po vztahu, aby nikdy neposílali peníze lidem, které osobně neznají, jen proto, že jim slibují lásku.

Tito manipulátoři jsou velmi zdatní a přesvědčiví a dokážou v lidech vyvolat emoce, jejichž prostřednictvím je poté ovládají,“ varují policisté.