Za zavřenými dveřmi, za které nesměla vstoupit veřejnost ani novináři. Tak probíhalo v pondělí hlavní líčení u krajského soudu ve Zlíně v případě znásilnění sedmi studentek esoterické školy Poetrie.

„Jde o velmi citlivé výpovědi svědkyň,“ vysvětlila státní zástupkyně, proč je jednání neveřejné.

Znásilnění se měli dopustit Jaroslav Dobeš, alias Guru Jára a jeho kolegyně Barbora Plášková.

Oba svou vinu od roku 2014 kdy proces začal, popírají, tvrdí, že nešlo o znásilnění, ale o tantrický a dobrovolný rituál, při kterém se jeho účastnice zbaví háčků, které v nich zanechali expartneři.

Soudu se zatím podařilo oběma obžalovaným prokázat znásilnění jedné ženy, za tento zločin byli pravomocně odsouzeni Dobeš k 5,5 a Plášková k 5 letům vězení. K výkonu trestu dosud nenastoupili, protože jsou stále zadrženi ve filipínském detenčním zařízení v Manile. Na Filipínách před tím oba již delší dobu žili. Pokud je filipínská strana vydá do ČR, doba strávená z tomto zařízení se jim nebude započítávat do výkonu trestu. Naproti tomu například v Německu, které má patřičné právní dohody s Filipínami, je rok na Filipínách brán jako výkon trestu v délce pěti let. „Klienti jsou v detenčním zařízení již čtyři roky. To by u nás odpovídalo dvaceti letům v českém vězení,“ uvedl dříve obhájce guru Járy Michal Krčma. Podle něj je detenční zařízení v Manile pro běžného středoevropana naprosto šílená věc. „Je to země, kde jsou vysoké teploty i vzdušná vlhkost. „Zdravotní stav klientů není nejlepší, není tam dostupná běžná lékařská péče. Pan Dobeš tam chytil vlastníma rukama asi dvou a půl metrového hada v cele a zabil ho. Běhají tam švábi, krysy. Podle našich podmínek lze toto prostředí označit za nelidské a trýznivé. Není tam pitná voda ani běžná strava,“ zmínil obhájce.

„Nynější soud ve Zlíně se koná proto, že obhájci Guru Járy a Barbory Pláškové před rokem u odvolacího soudu v Olomouci podali stížnost proti jeho rozhodnutí zastavit stíhání pro neúčelnost u 7 z původních 8 žalob. Obhájci žádají, aby soud jasně rozhodl o nevině,“ vysvětlila za společnost Cesta guru Járy mluvčí Dagmar Světlovská proč, se případ opět ve Zlíně projednává. A protože proti rozhodnutí odvolacího soudu nepodal stížnost žalobce, v tomto novém procesu již nemůže padnout žádný trest.

Guru Jára - soud – časová osa

2012 - červenec – Obvinění Jaroslava Dobeše (guru Jára) a Barbory Pláškové ze znásilnění 8 žen.

2014 - říjen - Krajský soud v Brně, pobočka Zlín, zahájil soudní řízení a vynesl rozsudek 10 let pro guru Járu a 9,5 roku pro Barboru Pláškovou.

- listopad – Bylo podáno odvolání a vyměněni obhájci ex-offo za současné obhájce (Michal Krčma – Guru Jára, Petr Drapák – Barbora Plášková)

2015 - 14. dubna zadržena Barbora Plášková ( v té době kojící matka 10 měsíčního dítěte) a odvezena z ašrámu (kláštera Guru Járy) do 1200 km vzdálené Manily do imigrační detenční vazby kvůli zneplatnění jejího pasu.

- 15. května Byl Guru Jára odvezen z ašrámu a převezen do detence v Manile kvůli neplatnému pasu.

- 21. května Vrchní soud v Olomouci zrušil rozsudek soudu ve Zlíně v plném rozsahu a vrátil vše k novému projednání do Zlína.

2018 - leden - Po téměř třech letech se konalo nové líčení u soudu ve Zlíně, soud vynesl rozsudek pouze u 6 žalob na Guru Járu a B. Pláškovou, u zbylých dvou zastaveno stíhání pro neúčelnost. Líčení je vedeno nadále v režimu jako proti uprchlým, přestože je pobyt Guru Járy i B. Pláškové znám (imigrační detence v Manile).

- říjen - Odvolací soud u Vrchního soudu v Olomouci vynáší pravomocný rozsudek, pouze v jediném ze 6 projednávaných případů a snížil trest oběma na 5,5 roku, u zbylých 5 případů zastavil stíhání pro neúčelnost.

- Státní zástupce nepodal stížnost proti tomuto zastavení stíhání.

- Obhájci podali stížnost proti zastavení stíhání, aby bylo jasně rozhodnuto o nevině Guru Járy a B. Pláškové.

- U jediného pravomocně rozhodnutého případu obhájci podali dovolání k Nejvyššímu soudu, z důvodu, že soud odmítl vyslechnout Guru Járu a B. Pláškovou formou videokonference.

2019 - dovolání k Nejvyššímu soudu bylo zamítnuto.

- Podána Ústavní stížnost.

- září - Týden před zahájením nového soudního líčení ve Zlíně byla Ústavní stížnost zamítnuta.

- Soudní líčení ve Zlíně, při kterém kvůli nutné výměně přísedících, (předešlým vypršel mandát), bylo rozhodnuto, že se nebudou jen číst protokoly z dosavadních soudních jednání, ale celý proces dokazování začne znovu, od začátku.

Bylo stanoveno 6 nových termínů soudního líčení ve Zlíně :26., 27. a 29.11. a 2., 5. a 10.12. 20219.

Proces odháčkování podle obžaloby.

Do školy Poetrie byly ženy pečlivě vybírány. Byly vždy rozděleny do skupin podle věku. Ty mladší do šestadvaceti let musely mít blond vlasy, modré oči a vysokou inteligenci.

Těm pak měla podle obžaloby Barbora Plášková nabízet, že je „mistr" odháčkuje z jejich bývalých vztahů, aby se mohly odmilovat a takzvaně jít dál.

Před samotným aktem odháčkování vypily ženy nápoj, po kterém se cítily omámené. Následoval rozkaz Barbory Pláškové, aby se svlékly do spodního prádla.

Lektorky školy pak společně s obžalovanou Pláškovou nutily poškozené do hypoventilačního dýchání, které vedlo k tomu, že ztrácely vědomí nebo nebyly schopny se hýbat.

Při tomto poškozené sexuálně stimulovaly na intimních místech. V tomto okamžiku přicházel Jaroslav Dobeš a prováděl na ženách, aniž by se mohly bránit, krátkou soulož.

Bylo však také mnoho žen, které prostřednictvím internetových portálů i u soudu uváděly, že jim odháčkování pomohlo a zúčastnily se jej opakovaně a také za svým „guru" stojí.

Semináře Poetrie, kde k odháčkování docházelo, se konaly převážně ve Zlíně a na Olomoucku.

Guru Jára měl však takto praktikovat rituál na až tři tisíce ženách napříč celou ČR.