Dobeš a Plášková byli obžalování ze znásilnění osmi studentek esoterické školy (při procesu zv. odháčkování). Soudu se podařilo prokázat znásilnění jedné studentky, za což byli pravomocně odsouzeni.

Dobeš byl odsouzen k 5,5 a Plášková k 5 letům vězení. K výkonu trestu dosud nenastoupili, protože jsou stále zadrženi ve filipínském detenčním zařízení v Manile. Na Filipínách předtím oba delší dobu žili. Ostatních sedm případů soud odložil pro bezúčelnost.

Jenže to se obžalovaným nelíbilo.

„Chtějí očistit své jméno. Prostřednictvím svých obhájců proto podali podnět k novému hlavnímu líčení. Chtějí, aby rozsudek zněl: nevinni,“ vysvětlila důvod nového procesu mluvčí společnosti Cesta Guru Járy Dagmar Světlovská.

ZA ZAVŘENÝMI DVEŘMI

Poslední hlavní líčení v listopadu loňského roku i to včerejší se konalo za zavřenými dveřmi. Soudkyně Iveta Šperlichová vyloučila veřejnost z důvodu projednávaných citlivých informací.

„K dnešnímu projednávání se právě z tohoto důvodu nemohu vyjadřovat,“ reagoval na dotaz Deníku obhájce Barbory Pláškové Petr Drapák.

Podle něj proto, že proti rozhodnutí odvolacího soudu nepodal stížnost žalobce, v tomto novém procesu již nemůže padnout žádný trest.

„Může zaznít jen rozsudek zproštěn viny nebo vinen,“ doplnil obhájce Drapák.

NELIDSKÉ PODMÍNKY

Podle Dagmar Světlovské zatím v detenčním zařízení ve filipnské Manile bojují guru Jára a Barbora Plášková o holý život. „Podmínky ve kterých žijí, jsou nelidské a kruté. Když jsem za nimi byla naposledy v listopadu 2018, plakala jsem. Mistr byl jak věchýtek,“ zlomil se jí v telefonu hlas.

Podle mluvčí společnosti, byl guru Jára pokousaný od krys, které tam všude jsou.

„Oba dva jsou v dost problematickém zdravotním stavu, navíc, jejich situace se vůbec neřeší. Komunikace s nimi je nyní za přísnějších podmínek, zprávy od nich přicházejí málo. Žijí v hnoji, kde po nich lezou krysy, na infekci tam téměř denně někdo umře,“ popisuje stav ve kterém jsou její přátelé Dagmar Světlovská. Její slova potvrdili Deníku i obhájci obou zadržených Čechů.

„Je to země, kde jsou vysoké teploty i vzdušná vlhkost.

„Zdravotní stav klientů není nejlepší, není tam dostupná běžná lékařská péče. Pan Dobeš tam chytil vlastníma rukama asi dvou a půl metrového hada v cele a zabil ho. Běhají tam švábi, krysy. Podle našich podmínek lze toto prostředí označit za nelidské a trýznivé. Není tam pitná voda ani běžná strava,“ zmínil obhájce loni.

„Ta věznice patří mezi deset nejšílenějších na světě. Podmínky jsou tam otřesné, pro běžného Evropana jsou naprosto neakceptovatelné,“ uvedl v pondělí Petr Drapák, obhájce Barbory Pláškové.

Přesto podle slov Dagmar Světlovské, oba zadržení Češi zpět do vlasti nechtějí. Usilují, aby jim byl na Filipínách udělen náboženský azyl. Česko nemá dohodu o vydávání.

Jeden rok ve vězení na Filipínách je ve střední Evropě brán jako pět let vězení zde. U nás se však tato doba nezapočítává vůbec.

Další projednání je naplánováno na 31. března, kdy má padnout rozsudek.

Guru Jára - soud – časová osa

2012 - červenec – Obvinění Jaroslava Dobeše (guru Jára) a Barbory Pláškové ze znásilnění 8 žen

2014 - říjen - Krajský soud v Brně, pobočka Zlín, zahájil soudní řízení, rozsudek 10 let pro guru Járu a 9,5 roku pro Barboru Pláškovou

- listopad - podáno odvolání a vyměněni obhájci ex-offo za současné obhájce (Michal Krčma – Guru Jára, Petr Drapák – Barbora Plášková)

2015 - 14. dubna zadržena Barbora Plášková (kojící matka 10 měsíčního dítěte) a odvezena z ašrámu (kláštera Guru Járy) do 1200 km vzdálené Manily do imigrační detenční vazby kvůli zneplatnění jejího pasu

- 15. května byl Guru Jára odvezen z ašrámu a převezen do detence v Manile kvůli neplatnému pasu

- 21. května Vrchní soud v Olomouci zrušil rozsudek soudu ve Zlíně v plném rozsahu a vrátil vše k novému projednání do Zlína.

2018 - leden - po téměř třech letech čekání se konalo nové líčení u soudu ve Zlíně, soud vynesl rozsudek pouze u 6 žalob na Guru Járu a B. Pláškovou, u zbylých dvou zastaveno stíhání pro neúčelnost. Líčení je vedeno nadále v režimu jako proti uprchlým, přestože je pobyt Guru Járy i B. Pláškové znám (imigrační detence v Manile).

- říjen - odvolací soud u Vrchního soudu v Olomouci vynáší pravomocný rozsudek, pouze v jediném ze 6 projednávaných případů a snížil trest oběma na 5,5 roku, u zbylých 5 případů zastavil stíhání pro neúčelnost.

- státní zástupce nepodal stížnost proti tomuto zastavení stíhání.

- Obhájci podali stížnost proti zastavení stíhání, aby bylo jasně rozhodnuto o nevině Guru Járy a B. Pláškové.

- u jediného pravomocně rozhodnutého případu obhájci podali dovolání k Nejvyššímu soudu, z důvodu, že soud odmítl vyslechnout Guru Járu a B. Pláškovou formou videokonference přestože o to žádali, a nepřipustil žádné svědky obhajoby

2019 - dovolání k Nejvyššímu soudu bylo zamítnuto.

- podána Ústavní stížnost

- září - týden před zahájením nového soudního líčení ve Zlíně byla Ústavní stížnost zamítnuta. přestože existují svědectví, že žena, jejíž znásilnění při tantrické liturgii

- soudní líčení ve Zlíně, při kterém kvůli nutné výměně přísedících, (předešlým vypršel mandát), bylo pouze rozhodnuto, že se nebudou jen číst protokoly z dosavadních soudních jednání, ale celý proces dokazování začne znovu, od začátku.

Bylo stanoveno 6 nových termínů soudního líčení ve Zlíně :26., 27. a 29.11. a 2., 5. a 10.12. 20219, hlavní líčení pokračuje i v letošním roce, další projednání je naplánováno na 31. března, kdy má padnout rozsudek.