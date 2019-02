Jeden z hlavních aktérů takzvané metanolové kauzy, odsouzený Jiří Vacula, míří opět k soudu. Podal si totiž návrh, aby mu soud povolil obnovu řízení. Podle něj může předložit nové důkazy, které mají vést k obnově řízení.

Jiří Vacula u soudu 6. 3. 2014. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jana Zavadilová

Vacula byl v roce 2014 odsouzen za to, že byl hlavním distributorem 10 tisíc litrů smrtící směsi, kterou odebral od míchačů Rudolfa Fiana a Tomáše Křepely a dostal ji mezi další odběratele. Údajně ale podle něj o tak velké množství nešlo. Vacula tak chce, aby soud překvalifikoval jeho jednání z úmyslného ublížení na zdraví na ohrožování zdraví závadnými potravinami, kde by mu nehrozil tak vysoký trest.

Pokud by mu vše vyšlo jak má naplánováno, za krátkou dobu by se mohl dostat z vězení. Vacula, který v květnu 2014 jako jediný z 31 obžalovaných v metanolové kauze trest přijal, dostal za obecné ohrožení patnáct let vězení. „Ve vazbě byl od září 2012 do července 2014 a následně ve výkonu trestu odnětí svobody, takže celkem už má vykonáno přes pět let trestu,“ potvrdila za brněnský Krajský soud tisková mluvčí Eva Sigmundová.

"Jiří Vacula bude chtít v obnově řízeni prokazovat, ze u převážné většiny poškozených, z jejichž poškozeni zdraví byl uznán vinným pravomocným rozsudkem, nedošlo k poškozeni jejich zdraví v důsledku jeho jednáni, a že tedy nebyl hlavním distributorem tak, jak to uváděl již od začátku trestního řízení a k čemuž získal nove důkazy po skončeni trestního řízeni vůči němu," potvrdil obhájce Jiřího Vaculy Tomáš Gurecký.

Zlínský krajský soud se bude návrhem Jiřího Vaculy na obnovu řízení zabývat ve čtvrtek 5. dubna.