Policie po oznámení rodiny pátrá po sedmnáctiletém chlapci ze Zlína, který v úterý ráno odešel z domu, a od té doby o něm jeho blízcí nemají žádné zprávy. Mobilní telefon u sebe nemá.

Pohřešovaný sedmnáctiletý chlapec ze Zlína | Foto: PČR

„Chlapec studuje první ročník střední školy, od úterý ale ve škole nebyl. Chlapec je vysoký asi 190 cm, má hubenou postavu, hnědé vlasy a šedomodré oči. Měl by nosit brýle, ale z domu si je nevzal. Na sobě by měl mít oblečené černé kalhoty a mikinu s kapucí, na nohou obuté světle šedé tenisky značky Adidas. Na pravé paži má tetování s motivem růže o velikosti 12 cm. Podle předběžných informací by se mohl pohybovat ve Zlíně nebo v Olomouci,“ sdělili policisté.