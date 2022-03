„Recidivista měl podle informací kriminalistů přebývat v Napajedlích v přístřešku na neobydlených pozemcích, ale policisté ho na stanoveném místě nenašli. Vydali se proto k řece Moravě, kudy měl procházet. A skutečně muže uviděli na mostě přes řeku, jak míří směrem do centra Napajedel. Poté, co uniformované policisty spatřil, dal se na útěk,“ přiblížila událost tisková mluvčí zlínské policie Monika Kozumplíková.

Tragédie ve Zlíně: vlak srazil na přejezdu muže, ten na místě zemřel

Muži zákona podle ní neváhali a vydali se za ním, zároveň se ho snažili zastavit za pomoci výzev. Muž však i přes tyto výzvy přelezl zábradlí a skočil na cyklostezku, kde pokračoval v útěku. Když si všiml, že ho policisté dobíhají, zahodil do trávy svůj batoh a oblečený skočil do řeky, která mohla mít v tu dobu teplotu kolem 2° C.

„Policisté muže vyzvali, aby z řeky vylezl, v důsledku skoku do studené řeky mu hrozil zdravotní problém. Ten se nejprve snažil policisty přesvědčit, aby si pro něj doplavali. Vylézt ven nechtěl a tvrdil, že nic neudělal. Ale teplota vody ho v řece dlouho neudržela a po pár okamžicích doplaval ke břehu, kde ho již policisté spoutali a předali kriminalistům k dalším úkonům,“ seznámila mluvčí.

Mladík ve Zlíně řídil se 2 promile, pak se "prohodil" s opilým 17letým kamarádem

Kriminalisté tak podle Monika Kozumplíkové pětkrát trestanému recidivistovi sdělili podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví, kterého se měl dopustit koncem února v Napajedlech, kdy měl hrubými výrazy i fyzicky napadnout prodavačku.

„Protože to nebyl jeho první prohřešek podobného druhu, podali kriminalisté státnímu zástupci návrh na uvalení vazby, který soudce okresního soudu akceptoval,“ uzavřela mluvčí policie.