Událost se seběhla během několika hodin. Volající, který vystupoval pod exoticky znějícím jménem a příjmením, hovořil anglicky a nabízel obnovení licence antivirových programů, dalších operací spojených s instalací programů prostřednictvím vzdáleného přístupu.

„Pro realizaci nabízených služeb si dosud neznámý pachatel vyžádal zaslání citlivých údajů vztahujících se k platebním kartám, bankovním účtům a kopii občanského průkazu muže. Dále slíbil, že ve všech bankovních účtech prověří podezřelé platební transakce – útoky hackerů,“ popsala případ Kozumplíková s tím, že pro zrušení údajně podvodných transakcí požadoval potvrzení několika ověřovacích kódů zaslaných na mobilní telefon. Všechny požadované údaje včetně potvrzení vygenerovaných bezpečnostních kódů podvedený volajícímu zaslal.

Podle slov nešťastného muže, který celou věc po konzultaci s ekonomickou pracovnicí společnosti oznámil na policii, působil neznámý člověk důvěryhodně, vyjadřoval se velmi odborně a nabízel okamžitou pomoc s údajným napadením bankovních účtů hackery. K tomuto účelu si měl muž stáhnout aplikaci „AnyDesk“ nebo “TeamViewer“.

„Tyto aplikace jsou určeny ke vzdálenému přístupu do počítače a za běžných okolností jsou velmi prospěšné. Prostřednictvím aplikace TeamViewer podvedený skutečně umožnil volajícímu přístup do svého počítače, sdělil mu přístupové heslo do aplikace a nechal naprosto cizího muže, aby pracoval s jeho daty,“ upřesnila mluvčí.

Za trestný čin podvod nyní hrozí podvodníkovi v případě jeho vypátrání a odsouzení trest odnětí svobody až pět let.