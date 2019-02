Zlín, Brno – /ANKETA/ Dva roky ve věznici s dozorem, peněžitý trest 400 tisíc a čtyři roky zákazu činnosti statutárního zástupce v obchodních společnostech. Takový trest si vyslechl v úterý za uplácení bývalý náměstek zlínské primátorky Martin Janečka u Městského soudu v Brně.

Pokud by nezaplatil peněžitý trest k výkonu trestu odnětí svobody si může přičíst dalších 18 měsíců navíc. Stejný trest vyměřil soud i dalšímu obžalovanému, právníkovi Radku Dvořákovi s tím rozdílem, že má zákaz činnosti na pět let v advokátní činnosti.

Poslední z trojice, který také u soudu čelil žalobě ze zločinu podplácení ve formě spolupachatelství někdejší místopředseda Fotbalové asociace ČR Dalibor Kučera má podle soudu strávit ve věznici s dozorem 20 měsíců, zaplatit peněžitý trest 300 tisíc korun.

Pokud ne, má strávit ve vězení dalších 12 měsíců navíc. Také on má zákaz činnosti statutárního zástupce a to na dobu tří let. Všichni obžalovaní se k rozsudku po jeho vynesení nevyjádřili, ihned opustili soudní síň, dokonce si nevyslechli ani zdůvodnění soudce Ivo Zummera.

Později však obžalovaní Deníku sdělili, že odvolání podají.

Všichni tři u soudu vinu popírali, tvrdili, že se vytýkaného jednání nedopustili a že se jedná o komplot policie a státního zástupce. Janečka ve své závěrečné řeči před vynesením rozsudku uvedl, že právě na státního zástupce Jana Petráska a hlavního svědka podá trestní oznámení. Jan Petrásek nemohl dále v případu vystupovat jako dozorující státní zástupce, protože byl předvolán jako svědek. K rozsudku soudu se nevyjádřil.

„S ohledem na to, že se změnilo mé procesní postavení a přestal jsem být ve věci dozorový státní zástupce a soud mne vyslechl jako svědka, považuji za nevhodné se k tomu vyjádřit," uvedl v úterý Deníku Jan Petrásek.

Státní zástupkyně Denisa Mrkýsková, která u Městského soudu v Brně „převzala ve věci štafetu", ve své závěrečné řeči navrhovala pro obžalované jen peněžité tresty a zákaz činnosti. Naproti tomu obhájci trvali na nevině svých klientů a žádali soud o zproštění obžaloby. Martin Janečka se snažil soudu vysvětlit, že je nevinen.

„Lidé ve Zlíně se ptají proč ten mafián když byl amnestován, proč podával dovolání k Nejvyššímu soudu? Proč to nevzal zpět?" začal svou řeč známý bývalý zlínský politik, radní a podnikatel Martin Janečka.

„Protože jsem to neudělal. Neříkám, že mám svatozář, ale v tomto případě mám čisté svědomí," hájil se Janečka.

Také Radek Dvořák i Dalibor Kučera svou vinu popírali a snažili se stejně jako Janečka přesvědčit soud o tom, že za vším je komplot svědka Petra Dokládala, policie a státního zástupce.

Soud jejich arguentům však neuvěřil a rozhodl o udělení nepodmíněných trestů odnětí svobody, peněžitých trestech a zákazech činnosti. Rozsudek není pravomocný. Obžalovaní plánují odvolání ke krajskému soudu.

Trojice obžalovaných, v čele s bývalým náměstkem zlínské primátorky Martinem Janečkou, chtěla podle původního rozsudku podplatit Petra Dokládala, insolvenčního správce věřitelské firmy, který vymáhal po Janečkově společnosti Square Transaction dluh 30 milionů korun. Za úplatek 750 tisíc korun měl správce tento vysoký dluh administrativně snížit přibližně na šest milionů korun.

Správce se ale obrátil na policii. Ta pak monitorovala předání úplatku a zajišťovala odposlechy. Ty společně se svědectvím Petra Dokládala, který vše oznámil policii a byl hlavním aktérem při předstíraném předání úplatku, patřily k hlavním důkazům obžaloby. Naproti tomu obhajoba tvrdí, že tyto důkazy byly získány nelegálně a nestandardně. Že Dokládal jednal účelově a spolupracoval s policí jen proto, že je trestně stíhán v jiném případu.

Jste bolševik, vyslechl si soudce v kauze Janečka

Brno, Zlín – Překvapení a výbuchy emocí. Tak by se dalo popsat úterní hlavní líčení s obžalovanými Martinem Janečkou, Radkem Dvořákem a Daliborem Kučerou, kteří u Městského soudu v Brně čelili obžalobě z trestného činu podplácení ve formě spolupachatelství.

Ještě před vynesením úterního rozsudku byli všichni tři obžalovaní v dobré náladě a snažili se vyvrátit důkazy proti nim. Věřili v to, že budou osvobození a bude očištěno jejich jméno.

Martin Janečka dokonce v minulosti Deníku naznačil, že bude chtít po očištění svého jména po státu odškodnění. Jenže vše dopadlo jinak, jako blesk z čistého nebe zazněl jasný rozsudek – vězení a to bez podmínky. Reakce přišla záhy. Nečekaná.

Bouchání dveřmi, tlučení spisem o stůl, výkřiky a odchod ze soudní síně ještě před tím, než soudce vůbec stihl dočíst zdůvodnění rozsudku.

„Obhájci neměli žádnou koncepci obhajoby, tak museli vše očernit," kritizoval v úvodu odůvodnění soudce Ivo Zummer vystoupení obhájců Janečky, Dvořáka a Kučery při hlavním líčení. To doslova zvedlo ze židle obhájce Radka Dvořáka Stanislava Devátého.

„Tohle nehodlám snášet, vy jste starý bolševik, vy tak máte co vykládat o etice," rozčílil se na soudce Ivo Zummera známý právník a bývalý chartista.

Ihned poté opustil soudní síň. Následoval jej jeho kolega Jan Nekola a jejich klient Radek Dvořák. Hned za nimi pak opustil jednání i Dalibor Kučera.

Nakonec na straně obžalovaných zůstali obhájce Dalibora Kučery a Martina Janečky Lukáš Eichinger a Martin Janečka. Ale i oni nejen že si nevyslechli do konce zdůvodnění rozsudku, nesdělili ani, zda podají odvolání.

Nevěřícné kroucení hlavami

„To nejde ani komentovat," nechal se později slyšet Martin Janečka. Pro odchod ze soudní síně prý měl jasný důvod. „Protože odešli naši advokáti, co tam budu dělat?" vysvětlil jen. Všichni obžalovaní nad rozsudkem nevěřícně kroutili hlavami, domnívají se totiž, že díky amnestii bývalého prezidenta Klause by se na ně nepodmíněné tresty neměly vztahovat.

„Až dostaneme protokol, podám na něj stížnost. Přece si nemůže dovolit nás urážet. To je to samé, jako kdybych urážel soudce, taky ne mě může pak podat stížnost na komoru. Očekával jsem věcnou argumentaci. Ale když mě začne někdo urážet, bývalý bolševik, tak to si nemůžu osobně nechat líbit," vychrlil ze sebe plný emocí před soudní síní Devátý.

„Trest nemůže být vykonán, protože už jednou byl amnestovaný. Zažil jsem dobu, kdy se odsuzovalo bez důkazů a tohle je přesně tento případ," naznačil ještě právník.

Jak zmínil případ budou chtít vést obhájci do té doby než bude trojice obžalovaných očištěna. Naproti tomu soudce Ivo Zummer nechtěl incident ani rozsudek nijak komentovat.

„Soud se nemůže vyjadřovat jinak, než ve formě rozsudku," uvedl pouze. Na reakci obžalovaných a jejich obhájců reagoval slovy: „Ničeho jsem si nevšiml. No comment."