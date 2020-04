I když se ke svým činům podle policie doznal, přesto skončil za mřížemi vazební cely, kam jej v neděli poslal kroměřížský soud. Pokud bude muži prokázána vina, může skončit ve vězení až na osm let. Muž bude souzen podle přísnější právní kvalifikace, neboť se trestné činnosti dopouštěl v době vyhlášeného stavu nouze.

„Mohu potvrdit, že jsem rozhodl tohoto muže, stíhaného pro majetkovou trestnou činnost ve stavu nouze. U obviněného byla zejména reálná obava, že by opakoval trestnou činnost, čímž i nepokrytě hrozil a také to, že by se vyhýbal trestnímu stíhání, tato obava plyne například z jeho bezdomoveckého způsobu života,“ vysvětlil rozhodnutí soudce Roman Kafka.

„Devětatřicetiletého muže kriminalisté obvinili spáchání trestných činů krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Těchto činů se měl dopustit v období od 24. března až do zadržení, ke kterému došlo o týden později,“ přiblížil za krajskou policii mluvčí Petr Jaroš.

Bral kabelky, batohy, telefony. Prostě všecko

Příběh muže se podle policie začal odehrávat v Chropyni na Kroměřížsku, kde u tamní prodejny potravin odcizil ze stojanu jízdní kolo i s nákupními taškami, které byly zavěšeny na řídítkách.

„Bicykl v následujících dnech obviněný muž využíval k páchání další trestné činnosti. O několik dní později totiž měl na tomto kole jezdit ulicemi Kroměříže a za jízdy se pokoušel krást vybraným ženám kabelky či batohy,“ přiblížil řádění zloděje mluvčí Jaroš. Kromě toho také muž prý využil v jednom případě nepozornosti okradené ženy, která ukládala své kolo do stojanu u lékařského domu.

„Právě v tu chvíli jí z košíku odcizil kabelku, ve které se podobně jako v již zmíněných případech nacházely například osobní doklady, platební karty, finanční hotovost či mobilní telefony. Nedlouho po poslední krádeži podezřelého muže však policisté se strážníky zadrželi v lesíku na okraji Kroměříže,“ doplnil Petr Jaroš.

Podle dobře informovaného zdroje Deníku, měl muž potíže se zákonem již v minulosti. Bohužel, z nich vyplývá, že jedná se také o psychicky nemocného muže, který strávil mnoho let v soudem nařízené ústavní léčbě, ze které byl loni propuštěn. Na svém kontě tak má, mimo jiné, i trestné činy ve spojení s pyromanií a výtržnictvím a ničením veřejného majetku.