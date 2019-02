Zlín – Vrtulníky, ostrostřelci v černém i nekonečné obstrukce – to vše přinesl případ údajného slovenského mafiána Maslaka do budovy zlínské pobočky Krajského soudu v Brně.

Proces s Miroslavem Maslákem | Foto: DENÍK/Jan Karásek

Nejlépe střežený proces v novodobé zlínské historii proti sobě postavil také dva muže – státního zástupce Romana Kafku a Maslakova obhájce Marka Freunda. Jak se na případ dívají?

„Advokáta Freunda respektuji a přestože obhajoba jeho klienta je velmi tvrdá až osobní,tak osobně jej respektuji jako advokáta i jako člověka a nemyslím, že bychom spolu měli problém," tvrdí státní zástupce Roman Kafka. Respekt svému protivivníkovi v soudní síni vyjadřuje i Marek Freund: „Navzájem se respektujeme. Je to v podstatě kolega a v případu Miroslava Masláka ho považuji za důstojného soupeře," prohlásil Freund.

Neodůvodnitelná soudní opatření

Ten také kritizuje přísná opatření provázející celý soudní proces. „Zrovna jsem poslal na Ústavní soud stížnost týkající se nepřiměřených opatření při líčení s Miroslavem Maslákem. Pamatuji si, že nás provázeli těžkooděnci na každém kroku. Považuji je za teatrální a jejich účelnost do dnešních dnů jako neodůvodnitelnou," popsal advokát Freund. S tím ovšem Kafka nesouhlasí: „Tato opatření jsou na základě rozhodnutí Vězeňské služby a zcela jistě tato složka ví, co činí," kontruje státní zástupce. Maslak a jeho skupina čelí obvinění z vydírání, porušování osobní svobody, šíření poplašné zprávy a nedovoleného ozbrojování. Obžalovaní se měli opakovaně dopouštět zapalování aut ve snaze vymáhat smyšlené dluhy. Postižení podnikatelé vypověděli, že pokud odmítli zaplatit, čelili výhrůžkám, střelbě do domů a podpalování aut.

Pětici mužů hrozí pět až dvanáct let odnětí svobody. Obžalovaní českého a slovenského původu působili na Zlínsku a Vsetínsku od roku 2012. Podle Kafky poškodili přibližně pětadvacet lidí a institucí.

Roman Kafka

Zlín - „Je třeba odlišit soukromé a pracovní věci," odpovídá státní zástupce Roman Kafka na otázku, jak přistupuje k advokátům. Lidem, jejichž cílem je „z toho co nejlépe vysekat" osoby, které by státní zástupce v zájmu široké veřejnosti rád viděl za mřížemi.

„Pokud dojde ke slovní přestřelce, tak je to tak, že jde o rozpory ohledně právních názorů a rozpory, které se týkají práce. V žádném případě takové věci nemohou zasahovat do osobní roviny," uvedl Kafka.

Státní zástupce Roman Kafka se specializuje zejména na násilnou trestnou činnost, ale i trestnou činnost úředních osob, korupci, drogovou trestnou činnost a mravnostní trestnou činnost. Zlínský žalobce je i mluvčí krajského státního zastupitelství a přednáší i na Justiční akademii v Kroměříži a policejní škole v Holešově.

Máte tedy mezi advokáty třeba kamarády, se kterými si například jdete zahrát tenis, zajdete na skleničku apod.?

Nemyslím, že bych zrovna chodil s advokáty na sport či skleničku, ale jistě že při respektování jistých pravidel je možno mít korektní i dobré lidské vztahy.

Jak vycházíte s Markem Freundem, advokátem Miroslava Masláka?

To je poněkud osobní otázka, nicméně věřím, že odpovíme oba obdobně. Respektujeme se, a přestože obhajoba jeho klienta je velmi tvrdá až osobní, tak osobně jej respektuji jako advokáta i jako člověka a nemyslím, že bychom spolu měli problém.

V jednom z předchozích vyjádření jste zmínil, že při líčení s Miroslavem Maslákem jste se navzájem s obžalovaným pochválili, podle vašich slov vás to pobavilo, V jaké souvislosti to bylo? V čem je Miroslav Maslák podle vás šikovný?

Promiňte, ale více to nechci rozvádět, ostatně veřejnost je přítomna pravidelně hlavnímu líčení, tak si obrázek udělá. Miroslav Maslák má jistě přehled o trestních předpisech, má svoji přirozenou inteligenci a dokáže manipulativně využít prakticky každou skutečnost ve svůj prospěch.

Líčení s Miroslavem Maslákem doprovází přísná bezpečnostní opatření, stojí spoustu peněz. Nemyslíte si, že tato opatření jsou zbytečná?

Tato opatření jsou na základě rozhodnutí Vězeňské služby a zcela jistě tato složka ví, co činí.

Co říkáte na neustálé stížnosti pana Masláka?

Je to jeho strategie obhajoby, mimo jiné i znejistit procesní strany i soud. Nicméně zatím se mu nepodařilo ohrozit průběh trestního řízení, které běží podle naplánovaného harmonogramu. Obviněný se snaží opravdu využít všeho, například nepravdivého tvrzení, že policie zatajovala některé důkazy ve skutečnosti všechny informace, které byly důkazně významné, předložila, či i zcela účelově využít trestního stíhání jednoho z policistů, které nijak nesouvisí s jeho věcí.

Marek Freund

Zlín - Marek Freund je obhájce Miroslava Masláka ve sledované kauze slovenské skupiny, která měla terorizovat a vydírat zlínské podnikatele. Nechtěl říci, jak vychází se žalobci. Podle něj by si někdo mohl myslet, že by tím rámec kamarádství, profesionality a nestrannosti zašel za určitou hranici. „Což není pravda," vysvětlil Marek Freund.

Jak vycházíte s Romanem Kafkou, státním zástupcem, který vede žalobu proti Miroslavu Maslákovi?

Navzájem se respektujeme. Je to v podstatě kolega a v případu Miroslava Masláka ho považuji za důstojného soupeře.

Jste obhájcem ex offo Miroslava Masláka v mediálně silné kauze. Jak jste se k této kauze dostal?

Jsem obhájcem Miroslava Masláka již od samého začátku celého případu tedy od 27. listopadu 2012. Oslovil mne hned první den po jeho zadržení. Od února jsem jeho advokátem ex offo.

Co říkáte na bezpečnostní opatření kterými je doprovázeno hlavní líčení s vaším klientem?

Co se týká těchto manévrů, ty začaly již v listopadu loňského roku, kdy byl můj klient zadržen. Pamatuji si, že nás provázeli těžkooděnci na každém kroku. Proto mě tato opatření u soudu nepřekvapila, nicméně od samého začátku je považuji za teatrální a jejich účelnost do dnešních dnů jako neodůvodnitelnou.

Marek Freund chvíli pracoval jako podnikový právník. Stereotyp mu však nevyhovoval. Advokacie mu umožňuje variabilitu a větší rozsah právní činnosti. S tendencí neusnout, ale stále se vzdělávat. V advokacii podle něj každý den platí zásada „Vím, že nic nevím", pro- to je důležité se neustále něco nového učit a vzdělávat se. To ho prý posunuje dopředu.

Myslíte si, že Miroslav Maslák je neškodný? Jaký je podle vás člověk?

Tento člověk, a také si toho cením, oplývá poměrně vysokou inteligencí. Málokterý advokát v trestní problematice dosáhne k jeho přehledu a to se nevyjadřuji o jeho kvalitách člověka.

Měl jste někdy pochybnosti o vině svého klienta?

Jsou klienti, kteří přiznávají vinu. To neposuzuji a akceptuji to. Pokud ale uvádí, že je nevinný, tak proti němu nejdu ani v myšlenkách a hájím jeho nevinu.

Odmítl jste někdy obhajobu a proč?

Ano. Vesměs z důvodu časové zaneprázdněnosti, kdy nemám možnost si tuto obhajobu připravovat. Někdy obhajobu odmítnu také kvůli narušení důvěry, ale to spíš výjimečně. Nestalo se mi to však kvůli střetu zájmu.

Jak si vybíráte, koho budete obhajovat?

Jednou zastáváte určitou profesi a nemůžete si vybírat. Možná si lidé myslí, že advokáti straní neprávu, ale oni jen poskytují obhajobu, na kterou má každý člověk ze zákona právo.

Jsou určité meze, které jako obhájce nepřekročíte? Jaké?

Ano. Jít proti zájmu klienta.

Kauza Maslák

Jde o jeden z největších případů projednávaných před senátem krajského soudu ve Zlíně za poslední roky. Jde o kauzu údajných vyděračů z ČR a Slovenska. V případu čelí obvinění pět mužů, všichni vinu odmítají. Za hlavu skupiny je považován Slovák Miroslav Maslák. Muž podle tamních médií patří k nejsilnějším postavám podsvětí na Slovensku. Jediný je ve vazbě. Maslák a další dva Slováci, Tomáš Ďuriš a Vladimír Haviar, čelí obžalobě z vydírání, porušování domovní svobody, nedovoleného ozbrojování a šíření poplašné zprávy. Helis se údajně dopustil vydírání a šíření poplašné zprávy, Jan Surý ze Vsetínska čelí obvinění z vydírání. Prvním čtyřem hrozí až 12, Surému až osm let. Údajně vymáhali oprávněné i vymyšlené pohledávky, podnikatelům vyhrožovali, zapalovali auta, stříleli na jejich domy i na vozidla.