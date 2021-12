Za zdmi této věznice strávil mezi zločinci trestanými za těžké trestné činy téměř rok. A byl by v tomto vězení dodnes, kdyby se praví viníci nepřiznali, a uvedli, že za únosem (dospělé, pozn. red.) dcery kontroverzního kroměřížského podnikatele stáli právě oni.

Chtěli prý únosem dosáhnout toho, aby jim poškozená vyplatila sto milionů korun, které zůstaly ve firmě jejího otce, nepodmínečně odsouzeného za podvody, Radomíra Vybírala a jeho syna Romana.

Nacpali ji do auta a několik hodin ji s kápí přes hlavu vozili, chtěli s ní jet do Valašského Meziříčí, kde měla rodina Vybíralových rekreační objekt.

Nakonec jim poškozená Zuzana V. slíbila, že následující den jim peníze přiveze a únosci ji propustili. Ona se však okamžitě obrátila na policii.

Případ únosu Zuzany: další dokazování pokračuje

Oběť justičního omylu

Původně byl za tento čin odsouzen Michal Šnajdr. Stal se obětí justičního omylu a žádá stát prostřednictvím ministerstva spravedlnosti o odškodnění. S kroky, kterými uvedený resort v jeho případě postupuje, nesouhlasí.

„O odškodnění jsem žádal. Považuji vyjádření ministerstva spravedlnosti za frašku. Myslím, že co se týká odškodnění, je jen lidově: mazání medu kolem pusy a nemá to nic společného s realitou. Nyní jsem absolutně šokovaný z toho, jak k věci tento úřad přistupuje,“ vyjádřil svou nespokojenost při postupu s jeho odškodněním za nespravedlivé věznění Michal Šnajdr pro Deník.

„Případ pana Šnajdra bude skončen částečným odškodněním. Rozhodnutí je ztíženo faktem, že jsme v tomto případě museli požádat o součinnost o právní vyjádření i další útvary ministerstva, které mají ve své působnosti dohled nad exekutory a legislativu,“ vysvětlila Marcela Nevšímalová z tiskového oddělení ministerstva spravedlnosti.

Opět odročeno

Mezitím u zlínského krajského soudu probíhá hlavní líčení s muži, kteří se k tomuto skutku přiznali společně s dalšími třemi údajnými spolupachateli. Ti však svou vinu popírají, hlavní líčení se tak znovu protahuje. A i když zazněly závěrečné řeči, jednání, kdy se očekával rozsudek, bylo opět odročeno a to na 31. ledna příštího roku. Soud vyhověl žádosti obhájce jednoho z obžalovaných a vyslechne Michala Šnajdra a dalšího svědka, který se v pondělí k jednání nedostavil.

„Je sice fajn, že předseda senátu je tak důkladný. Škoda a bohužel, že v mém hlavním líčení nebyl předsedou senátu on, aby byla při hlavním líčení provedena taková důslednost jako je nyní. Je však nyní evidentní, že se dva muži k únosu Zuzany V. přiznali, popsali skutek i další pachatele a podle mne tak není co rozporovat. Je to komedie, kdy já jsem byl odsouzen na deset let kvůli lidem, kteří nyní stojí před soudem, a ještě ve vězení nejsou,“ komentoval vývoj procesu, s pěti pachateli, z nichž dva se činu doznal Michal Šnajdr.

Milostivé léto dává šanci zbavit se exekucí. Potrvá už jen do ledna

Odškodnění za justiční omyly

Deník se zajímal, jak je to vlastně v případech justičních omylů se žádostmi o odškodnění. Odpovídala Marcela Nevšímalová z tiskového odboru ministerstva spravedlnosti.

Jak dlouho se vlastně žádosti o odškodnění neprávem odsouzeným, kteří stráví dobu ve vězení, vyřizují?

Mimosoudně uplatněné nároky na náhradu škody způsobené při výkonu veřejné moci by měly být vyřízeny do 6 měsíců, ne vždy se však bohužel tuto lhůtu podaří dodržet, příčiny mohou být různé, od nedostupnosti spisového materiálu až po přetížení zdejšího útvaru

Kolik vaše vyřizuje ministerstvo takových žádostí za rok?

Neevidujeme samostatně „případy neprávem odsouzených, kteří stráví dobu ve vězení“, mimosoudně napadá cca. 3.500 – 4.000 žádostí o náhradu škody způsobené při výkonu veřejné moci ročně, z toho cca. polovina souvisí s trestním řízením, nicméně naprostá většina osob žádajících o odškodnění nebyla během „svého“ trestního řízení pravomocně odsouzena.

Byl mezi nimi "rekordman", oběť justičního omylu, v délce výkonu trestu? Jak dlouho tento trest vykonával? A jaká částka mu byla vyplacena?

Délku vykonaného trestu u osob, kterým bylo přiznáno odškodnění, statisticky neevidujeme a nemůžeme tedy tento požadovaný údaj porovnávat mezi jednotlivými případy.

Tragédie na Jižních Svazích: muž nepřežil pád z 8. patra

Jaký je další příběh související s případem únosu Zuzany V. ?

Podle neprávem odsouzeného Michala Šnajdra, jak se již několikrát pro Deník vyjádřil, šlo o pomstu Tomáše O. Michal Šnajdr podle svého vyjádření totiž měl mít milostný poměr s jeho ženou. Proto se Tomáš O. údajně spojil se svým bratrem, elitním kriminalistou Krajského ředitelství policie Zlínského kraje Janem O. a dalšími, svědky, aby vyšetřování případu únosu Zuzany V. vedlo k tomu, že pachatelem je právě Michal Šnajdr.

Právě jmenovaný Šnajdr a Tomáš O. z Kroměříže měli podnikat v oblasti realit, nejdříve společně, pak měl mít každý svou kancelář. Podle Michala Šnajdra šlo i konkurenční boj.

Že se oba muži opravdu nemusí, bylo znát i při pondělním jednání u zlínského soudu, kde vypovídal Tomáš O. A i když byl Šnajdr omilostněn, snažil se tento svědek poukázat na to, že k projednávané věci má Michal Šnajdr přesto vazby.

„Nakontaktoval se na mně s tím. že mi bude pomáhat v mém podnikání. V průběhu spolupráce jsem zjistil, že byl trestán za násilnou trestnou činnost a že nastoupil do vězení. Když se vrátil, začal se kolem mě točit. Začal mi znepříjemňovat život. Obtěžoval mne v bydlišti, v práci, obtěžoval mou rodinu. Pak jsme měli spor kvůli vozidlu, sblížil se s mou manželkou, byli kamarádi,“ vypovídal v pondělí svědek Tomáš O.

„Šnajdr se ode mne snažil získávat informace o rodině Vybíralových, byli známí, hodně lidí se s nimi chtělo seznámit,“ připomněl dál před soudem.

Deník se tohoto svědka zeptal, jak vnímá tvrzení Michala Šnajdra, že z jeho strany šlo o pomstu za to, že měl milostný poměr s jeho ženou a že podnikl kroku k tomu, aby Šnajdr dostal za únos Zuzany V. do vězení.

„To je nesmysl samozřejmě, když si přečtete usnesení a odůvodnění (rozsudek nad Michalem Šnajdrem, kterým byl odsouzen k deseti letům ve Věznici Mírov, pozn. red.), tak se divím, že ho zprostili obvinění. Podle mne je toto líčení komedie. Já jsem se Šnajdrem neměl spory a tvrzení, že šlo o pomstu, je blábol, je to celé komedie,“ reagoval Tomáš O.

A co na pondělní svědectví Tomáše O. říká Michal Šnajdr?

„Co se týká mé osoby, jsem stoprocentně přesvědčen a všechny okolnosti ze současného vyšetřování vyplývají, že šlo o pomstu a o to, abych se ztratil ze skupiny Tomáše O., protože co se týká rodiny Radomíra Vybírala, tak jsem byl Tomáši O. trnem v oku,“ naznačil Šnajdr.

„Jsem přesvědčen o tom, že v tom to není náhoda, že druhý den po únosu Zuzany V. se hovořilo jako o pachateli o Michalu Šnajdrovi,“ představil svůj názor Michal Šnajdr.