Když doma není doma aneb nocležník u bankomatu

"V alkoholovém opojení a už docela unavení přijdete domů. Z posledních sil si sundáte oblečení, které poskládáte nebo pověsíte na okolní nábytek. Rádi byste si oblékli pyžamo a zalehli do měkké postele ke spravedlivému spánku. Pyžamo se však nedaří nalézt a tak zalehnete nazí. No a co, vždyť jste doma, ne? Asi tohle se mohlo honit v hlavě 64letého muže z okresu Zlín, který se vypravil do krajského města," uvedl kuriózní příhodu I. zástupce ředitele Městské policie Zlín Pavel Janík.

"Potíž však byla v tom, že ono „doma" nebylo skutečně doma, ale v místnosti s bankomatem jednoho z peněžních ústavů v centru Zlína. Zde na něj v úterý před půl šestou narazil jiný klient, který si rychle rozmyslel, jestli je výběr hotovosti za daných okolností skutečně nutný. Hned poté o události vyrozuměl městskou policii," popsal dále příhodu Pavel Janík. Strážníci spícího nahého muže, vedle něhož se nacházela finanční hotovost, probudili a zjišťovali, co se mu přihodilo. Orientační vyšetření s výsledkem 1,7 promile napovědělo, že významnou roli sehrál také v tomto příběhu alkohol. Dotyčný se na nic nepamatoval a uváděl, že jeho poslední vzpomínka se týká příjezdu do města. "Strážníci mu poté pomohli najít svršky, které se nacházely různě v místnosti – kalhoty byly pověšeny přímo u bankomatu, ponožky a obuv byly uloženy na radiátoru atd. Následně na místo přivolali zdravotnickou záchrannou službu, která provedeným vyšetřením vyloučila zdravotní indispozici," uvedl Pavel Janík. Protože dotyčný dokázal kontrolovat své chování, mohl nakonec z místa odejít po svých.

Autor: Nataša Budašová