Ve čtvrtek 17. března byla hlídka MP Zlín přivolána do supermarketu na sídlišti Jižní Svahy. Zde neunikl pozornosti zaměstnance ostrahy muž, který na samoobslužné pokladně namarkoval pouze část zboží.

„Jak bylo následně zjištěno, 29letý muž ze Zlína se pokusil obohatit o zboží za bezmála 900 korun. Strážníci tak jeho jednání kvalifikovali jako přestupek proti majetku a dotyčný odešel z prodejny bez nákupu a navíc lehčí o částku, kterou uhradil uloženou pokutu,“ uvedl Pavel Janík.

Podle něj se v posledních dnech zejména mezi mládeží šíří trend, kdy dražší výrobek, který není označen čárovým kódem (tedy zejména ovoce, zelenina a pečivo), úmyslně označí na pokladně jako levnější. Tyto „záměny“ se pochopitelně odrazí v denní inventuře. Provozovatelé obchodů a jejich zaměstnanci se tak na tyto podvody zaměřují.

Klasické krádeže „nevymírají“

Samozřejmě, že vedle popsaných typů podvodného jednání nezmizeli ani „klasičtí“ zloději, kteří si zboží naskládají do všemožných úkrytů a pokusí se projít přes pokladnu bez zaplacení.

„Dvojice tragédů ve věku 25 a 32 let tak poctila svojí návštěvou velkoplošnou prodejnu na ulici Nábřeží. Přímo mezi prodejními regály si naskládali do batohu 6 láhví vodky. Jedna z nich jim upadla na zem a rozbila se. Ideální způsob, jak na sebe upozornit,“ usmál se Pavel Janík a dodal: „Strážníci se od obou mužů dozvěděli, že odcizený alkohol měl sloužit jako časoprostorová brána, která jim umožní přesun do jiné dimenze, řečeno jejich slovy: Chtěli jsme se pořádně ožrat.“

Protože ani jeden z nich nebyl v oblasti majetkových deliktů nováčkem, bude mít podezření z přestupku proti majetku dohru u správního orgánu.