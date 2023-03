Několik týdnů loupili v rodinných domech, firmách i autech na Zlínsku dva zloději. Muži ve věku sedmadvacet a třicet let mají bohatou trestní minulost: mladší má v rejstříku 12 záznamů, starší ještě o čtyři více. Teď jim za 16 trestných činů, kterých se dopustili od konce minulého roku, hrozí až tři roky vězení.

Kradli v domech, kancelářích, vzali i ocelový trezor. Teď spadla klec. | Foto: Policie ČR

Činorodí zloději v uplynulých týdnech na Zlínsku vypáčili několik schránek zásilkové služby, z nichž odcizili zboží. Vloupali se do rodinných domů nebo kůlen u domů, do garáží, firem, skladů, zaparkovaných vozidel a do ordinací. Z kanceláře hotelu v krajském městě pak dokonce odcizili ocelový trezor, v němž bylo 62 tisíc korun.

„Muži kradli ve dvou případech společně, jinak odděleně, občas i s jinými kumpány ve Zlíně a v Lukově u Zlína. Celková škoda, kterou způsobili odcizením a poškozením, je vyšší než 320 tisíc korun,“ shrnula mluvčí policie Monika Kozumplíková.

Oba recidivisty s pestrou trestní minulostí policisté obvinili z trestných činů krádež, poškození cizí věci, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a porušování domovní svobody. Za mřížemi mohou v případě odsouzení strávit až tři roky.