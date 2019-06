Spory o posudky ke stavbě nové nemocnice a rekonstrukci stávající Krajské nemocnice T. Bati (KNTB) ve Zlíně nabírají na obrátkách. Zlínský kraj zvažuje podání trestního oznámení na znalce v oblasti stavebnictví Zdeňka Havla za poškozování cizích práv.

Navíc podle mluvčí kraje Adély Kousalové kraj podá podnět k prošetření činnosti Zdeňka Havla na profesní Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků a bude požadovat, aby znalec přišel o razítko.

Zdeněk Havel svým expertním posouzením budov v areálu KNTB podle kraje uvedl v omyl zastupitele před pondělním hlasováním, které má rozhodnout o projektu nové nemocnice.

„Jedná se o úmysl,“ shrnul závěry právního oddělení kraje hejtman Jiří Čunek. Podle jeho slov Zdeněk Havel ve svém posouzení zcela chybně deklaruje, že rekonstrukce krajské nemocnice bude přibližně o 25 procent levnější než výstavba nové nemocnice. Navíc se podle hejtmana nezabývá uceleným projektem zpracovaným v roce 2008.

„Řeší pouze statickou kvalitu objektů číslo 23, 24, 25 a 26 ve stávajícím areálu KNTB, bez vyčíslení nákladů na nezbytnou demolici dalších budov,“ komentoval hejtman.

Proti Havlovu posudku se ohradilo i vedení KNTB. Upozornilo na řadu podle nich zavádějících informací. Za problém považuje i fakt, že se Zdeněk Havel pohyboval po budovách a prováděl průzkum, aniž by to majiteli, tedy KNTB, oznámil a požádal o povolení.

„Nevyžádal si ani dokumentaci k posuzovaným budovám. Posudek tak nemohl provést dobře,“ sdělil předseda představenstva nemocnic Zlínského kraje a ředitel Krajské nemocnice Tomáše Bati Radomír Maráček.

HAVEL: VYCHÁZÍM ZE ZMÍNĚNÉHO PROJEKTU

„Zabýval jsem se zejména statikou hlavních budov, které jsou klíčové pro modernizaci nemocnice,“ komentoval tvrzení kraje Zdeněk Havel a podotknul, že vycházel právě z projektu z roku 2008. V něm je podle jeho slov zapracováno, že budovy, které zkoumal, mají v areálu zůstat a k nim přibude nová výstavba.

„Vznikne tak nejmodernější koncepce výstavby nemocnic ve světě, takzvaný polyblok,“ vysvětlil Havel.

Funkční areál pak vytvoří nově vybudovaná interna s příslušnými provozy a podzemní komunikací. Pro modernizaci nemocnice jsou podle něj zásadní tři prvky: nová interna, nový parkovací dům a vybudování urgentního příjmu.

„Podsouvají mi, co jsem neuvedl,“ reagoval na vytýkanou informaci o úspoře 25 procent nákladů při rekonstrukci nemocnice. Vysvětlil, že podle ukazatelů stavebních prací v ČR tvoří statické svislé a vodorovné nosné prvky, tedy stěny a stropy, 25 procent ceny stavby.

„Pokud hejtman prohlásil, že se stávající kapacita nemocnice přenese do nové, tak při stejné velikosti nové budovy se modernizací náklady sníží právě o zmiňovaných 25 procent,“ uvedl Havel.

Doplnil, že prováděl nedestruktivní průzkum, při kterém se nic nebourá, neřeže a neodvrtává. „Pokud by byly popraskané stropy, bylo by to zcela patrné,“ dodal.

Výtku nemocnice o pobytu v jejích prostorách pak komentoval s tím, že se v nemocnici může pohybovat jako každý jiný občan. Náhled na nemocnici si prý chtěl udělat jako nezávislá osoba.

ZASTRAŠIT SE NENECHÁME

„Pan hejtman se tedy vyznamenal,“ sdělil k vyjádření Kraje krajský předseda Soukromníků Michal Dvouletý. Posudek, který způsobil rozčarování kraje i nemocnice, vzešel právě ze společné aktivity Svobodných a Soukromníků.

„Tak moc se bojí o svůj nezodpovědný sen o nové nemocnici, že se rozhodl kriminalizovat snad všechny, kteří tvrdí něco jiného,“ pokračoval. Neřeší podle něj odborné závěry expertíz, ale snaží se pouze diskreditovat jejich autory.

„My se však zastrašit nenecháme,“ sdělil. Podle zastupitele by si měl hejtman přiznat, že záměr nové nemocnice má zásadní trhliny a financování zcela plave na vodě.

„Stůj co stůj si chce postavit pomník a klidně kvůli tomu dovede krajský rozpočet ke kolapsu,“ přidal Michal Dvouletý.

PAJONK: KRAJ BUDE V PĚKNÉ ŠLAMASTYCE

„Zastupitelé nejsou hloupí a nerozhodují se podle jediného posudku opozice,“ uvedl Tomáš Pajonk (Svobodní). Domnívá se, že kraj bude v pěkné šlamastyce, až cena nemocnice vzroste v další etapě přípravy například na 12 miliard, místo předpokládaných osm.

„Naštěstí lze nemocnici rekonstruovat i podle jiných, než starých plánů,“ uzavřel.